التفاوض مع 20 لاعبا على التمديد

سيكون 20 لاعبا من 15 ناديا بين خياري التمديد مع أنديتهم حتى نهاية الموسم الحالي أو المنع من المشاركة في التدريبات والمعسكرات إلا بعد نهاية الموسم. وشددت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم في تعميم عاجل للأندية أنه لا يحق لأي ناد ضم أو إشراك اللاعب المحترف المنتهي عقده، ورفض التمديد مع ناديه المسجل فيه الموسم الحالي، في المعسكرات والتدريبات الجماعية والانفرادية إلا بعد نهاية الموسم.

وكشفت اللجنة أنه في حال ثبوت مخالفة ذلك ستتم معاقبة النادي حسب المادة الـ64 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم لعام 1440 ـ 2019، حيث تنص المادة على أن المخالف سيعاقب بغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال أو الحرمان من التسجيل لفترة أو فترتين ولا تزيد عليهما أو كلتا العقوبتين في حال لم يصدر بحقهم لفت نظر

وجاء أبها والفيصلي أكثر فرق المسابقة استفادة من القرار، حيث سيمدد لأبها محمد الحساوي المنتقل للفيصلي، أحمد النجعي المنتقل للحزم، خالد الخثلان المنتقل للرائد، وسيمدد للفيصلي خالد الغامدي وحسين القحطاني المنتقلان للشباب، وعقيل بلغيث المنتقل للرائد. في المقابل، تأجل انضمام خمسة لاعبين دفعة واحدة للوحدة على خلفية القرار، وهم: الحارس باسم العطاء من الأهلي، عبدالكريم القحطاني من الفيحاء، حمد الجيزاني قادما من ضمك، محمد العمري من الرائد، وعلاء حجي من الخليج.

كما تأجل أيضا انضمام كل من عبدالمجيد الصليهم من الشباب إلى النصر، أمين بخاري من الاتحاد إلى النصر، فواز فلاتة من القادسية للرائد، الحارس عبدالله الجدعاني من الوحدة إلى الهلال، طلال العبسي من التعاون إلى الأهلي، عبدالمجيد السواط من التعاون إلى الاتحاد، عبدالله الربيعي من الأخدود للشباب، الحارس عبدالله الشمري من الكوكب لأبها، وجهاد الزويد من البكيرية لأبها.