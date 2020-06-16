المضحي: بعد «السراء والضراء» .. اعتذر

عبدالعزيز المضحي.

شدد عبدالعزيز المضحي، رئيس نادي العدالة، على أن مرحلة المدرب التونسي ناصيف البياوي، ماض وانتهت، ولا سيما أنه غير رأيه في مسألة التجديد معه بعد قرار استئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ولا يريدون أي ضغوط في الفترة الحالية لذا شرعوا في البحث عن بديله، وقال “أستغرب اعتذار البياوي عن إكمال مهمته في هذا التوقيت، حيث كنا على تواصل معه قبل أسبوعين وأبدى رغبة في مواصلة المشوار، وأنه ردد مرارا بأنه معنا في السراء والضراء، ولكنه حاليا أصبح ماضيا وانتهى”. وأضاف “يبدو أن البياوي غير رأيه بعد إعلان استئناف الدوري، وربما يرى أن الفترة غير كافية لإعداد الفريق، ونحن نتفق معه فيما يتعلق بضيق الوقت وعقود اللاعبين وتجديدها، رغم أن الأمر لا يقتصر على العدالة وحده، بل على جميع الأندية الأخرى، كنا نمني أنفسنا بأن يعود ويقف مع الفريق في معركته المصيرية، وأن موضوع البقاء والهبوط بيد الله وليس بأيدينا، إلا أنه قدم اعتذاره”.

وزاد “بدأنا دراسة عدد من الملفات لاختيار مدرب بديل عن البياوي في المرحلة المقبلة، وأمامنا عدة خيارات للمفاضلة بينهم، وعلى وشك الانتهاء وسنختار الأنسب”، نافيا وجود مفاوضات مع المدرب الوطني يوسف الغدير. وأشار إلى أن العدالة صاحب المركز الأخير بـ17 نقطة، سيقاتل في الدوري إلى آخر لحظة، وأن إدارة النادي ستعمل على تمديد عقود اللاعبين المنتهية لضمان استمرارهم ومشاركتهم حتى نهاية الموسم، كما أنها تبحث عن إمكانية إجراء معسكر تدريبي قبل انطلاق المباريات التي تعد مصيرية.