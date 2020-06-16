زكري: لم أرفض العودة إلى ضمك

طلبت إدارة نادي ضمك من الاتحاد السعودي لكرة القدم الموافقة على تسلم سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي الأولمبي زمام أمور فريقها لكرة القدم حتى نهاية الموسم، في خطوة استباقية حال عدم تمكنها من الاتفاق مع الجزائري نور الدين بن زكري الذي اعتذر عن العودة لظروفه الصحية أو تعثر وصوله لإكمال ما تبقى من مباريات الموسم.

وبعثت إدارة ضمك خطابا رسميا للاتحاد السعودي طلبت فيه التعاقد مع الشهري لقيادة الفريق فيما تبقى من مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إلا أنه قوبل بالرفض.

وتواجه إدارة ضمك أزمة صعوبة استمرار عدد كبير من لاعبيها يصل إلى 17 لاعبا محترفا في ظل نهاية عقود أغلبهم مع نهاية الموسم الحالي، وقد يعتذر بعض اللاعبين عن الاستمرار والعودة إلى تدريبات الفريق الذي يصارع للخروج من شبح الهبوط.

وتسعى الإدارة إلى إقناع اللاعبين بالانضمام إلى التدريبات الأحد المقبل، حيث لا يزال بعض اللاعبين الأجانب مصرا على عدم الاستمرار مع الفريق نظرا لقرب انتهاء عقودهم، وقصر المدة التعاقدية بين نهاية الموسم وانطلاق الموسم الجديد ما يجعلهم يرغبون في البحث عن أندية جديدة من بداية الموسم بدلا من العودة لمدة شهرين فقط.