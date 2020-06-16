قبل تحديد التجمع .. حصر أجانب الأندية

أبلغ الاتحاد السعودي لكرة القدم أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بضرورة إرسال قائمة اللاعبين الأجانب والأجهزة الفنية والطبية الموجودين حاليا خارج البلاد خلال 48 ساعة، تمهيدا لإعادتهم بطائرات خاصة في أقرب وقت ممكن، يسبق انطلاق الجولة الـ23 في الرابع من آب (أغسطس) المقبل. وحدد اتحاد القدم السعودي، الرابع من آب (أغسطس) المقبل موعدا لاستئناف الدوري، على أن تبدأ تدريبات الأندية في الـ21 حزيران (يونيو) الجاري.

وأوضح لـ«الاقتصادية» مصدر أن اتحاد القدم السعودي، أرسل نموذجا للأندية، لتعبئة بيانات كل لاعب أو مدرب ينوي إحضاره للسعودية، يحتوي على: اسم اللاعب، جنسيته، رقم جوازه، تاريخه، والدولة التي يوجد فيها، ويسعى من خلال ذلك إلى عمل حجوزات وفق نقاط تجمع لهم، يتم بموجبه إحضارهم على دفعات. وأشار إلى أن اللاعبين والأجهزة الفنية الموجودين في الأرجنتين قد يواجهون صعوبة في العودة، في ظل الحظر الكامل وعدم مقدرتهم على السفر.

وكان مصدر سابق قد أوضح لـ«الاقتصادية» أن خطة الطوارئ، لجلب اللاعبين والمدربين الأجانب من بلدانهم حال عدم فتح الطيران الدولي، تتضمن وضع نقاط تجمع في بعض القارات يصل إليها اللاعبون والمدربون على أن تنتظرهم طائرة تقلهم إلى السعودية، وستكون اليونان نقطة التجمع في أوروبا، وستكون تونس نقطة التجمع في إفريقيا، بينما لم تتضح الصورة حيال نقطة التجمع في أمريكا الجنوبية حيث سيتم تحديدها لاحقا وفقا للوضع الصحي.