تمديد العقد أو المنع .. إجراء غير قانوني أم لا؟

عدّ محام دولي الإجراء الذي اتخذته لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم بمنع اللاعبين رافضي تمديد العقود مع أنديتهم الأصلية للذهاب لأنديتهم الجديدة غير قانوني، وقال “تعليمات الـ”فيفا” التي صدرت في نيسان (أبريل) الماضي لا تتيح لأي اتحاد أهلي تعديلها”.

لكن مسؤولا في اتحاد القدم السعودي شدد على أن قرارات لجنة الاحتراف متوافقة مع تعميم “فيفا”، وقال “المبدأ أن تتم الموافقة على التمديد أو الإعارة وموافقة جميع الأطراف وهذا لا بد أن يتم أما بقية التنظيمات فهي تخص الاتحاد السعودي”.

في المقابل، شدد المصري نصر الدين عزام عضو الاتحاد الدولي لمحامي كرة القدم، والمحاضر في قانون الرياضة لدى مركز الدراسات الدولية الرياضي على أنه لا يمكن إجبار أي لاعب على تمديد عقده بعد نهايته، وقال “لكن بشكل عملي من مصلحة كل لاعب أن يستكمل الموسم الحالي مع ناديه، لن يستطيع المشاركة مع ناد جديد إلا في الموسم الجديد”.

وأضاف “بخصوص التدريب، طالما انتهى عقد اللاعب مع ناديه الأصلي، ولم يتم الاتفاق على تمديده، يمكن له التدريب مع أي فريق آخر، لكن عمليا هذا لن يحدث إذ إن اللاعب سينتقل إلى ناد آخر داخلي، ولن يستطيع المشاركة معهم إلا في الموسم الجديد”.

وقدم عزام مقترحا إلى الاتحاد السعودي ورابطة دوري المحترفين بأن يتم تعديل نموذج عقد اللاعبين فيما يخص موعد بدء وانتهاء العقود، وقال “يكون انتهاء العقد بنهاية الموسم بدلا من تحديد حزيران (يونيو)، حيث تضمن أن اللاعب يجبر على إنهاء عقده مع النادي في الموسم الأخير له حتى نهايته حتى إذا تأخر موعد نهاية الدوري”.

وزاد “أعتقد أن هناك أمورا كثيرة يجب على الأندية أخذها في الحسبان عند توقيع عقود مع لاعبين جدد، تتم حماية حقوق النادي وحمايتهم من أي أضرار بشكل قانوني يتوافق مع لوائح الـ”فيفا”، والاتحاد السعودي”.

وحول قرارات لجنة الاحتراف أمس، قال عزام “الأكيد أن لجنة الاحتراف تسعى بشكل جيد إلى الحفاظ على استقرار مسابقة الدوري هذا الموسم، لذا اتخذت الإجراءات التي ترى أنها تساعد الأندية واللاعبين على إنهاء الدوري بأفضل شكل، حتى تضمن أن يستكمل كل لاعب هذا الموسم مع ناديه الأصلي والمحافظة على سلامة المسابقة”.