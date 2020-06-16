خطط أوروبية لإنعاش قطاع السياحة المتدهور و«جسور جوية» للالتفاف على الحجر

بعد شهور من العزل المنزلي القسري، يسارع أوروبيون بلهفة إلى تحضير حقائب سفرهم ومستلزمات حمامات الشمس لقضاء عطلة صيف ما بعد كورونا، وسط تطلع دول إلى إنشاء "جسور جوية" مع دول سجلت عددا منخفضا من الإصابات بالفيروس.

ومع رفع القيود وفي وقت يبدو فيه قطاع السياحة في وضع صعب، وضع الاتحاد الأوروبي خططا لإعادة فتح حدوده الداخلية أمس، بحسب "الفرنسية".

لكن حتى مع السماح بالسفر ضمن معظم دول الاتحاد الأوروبي، يتوقع أن يقضي كثير من الأوروبيين عطلاتهم داخل دولهم هذا العام. وتبقى الصورة العامة لما يتوقعه المصطافون الباحثون عن الشمس أو البحر أو التجارب الثقافية، متشابكة، انطلاقا من إسبانيا وإيطاليا مرورا بفرنسا وبريطانيا واليونان.

في فرنسا، الوجهة السياحية الأولى في العالم، ستعتمد الحكومة على بقاء الفرنسيين في البلاد لقضاء عطلاتهم من أجل المساهمة في إعادة إنعاش قطاع السياحة المحوري.

ولتوصيل الرسالة وتذكير الفرنسيين بما هو متاح داخل البلاد، تستعد السلطات لإطلاق حملة تحت عنوان "سأزور فرنسا هذا الصيف"، ويبدو أن كثيرين استجابوا بالفعل للنداء.

ووفقا لرئيس جمعية "إنتربريز دو فواياج" الفرنسية، التي تمثل قطاعات صناعة السفر، فإن 20 في المائة فقط من الحجوزات الصيفية في وكالات السفر حتى الآن مخصصة للرحلات في الخارج، مقارنة بـ66 في المائة في المعتاد.

ومع ما يزيد قليلا على 90 مليون زائر من الخارج العام الماضي، استأنفت فرنسا السفر دون فرض حجر صحي مع دول الاتحاد الأوروبي بدءا من أمس. لكن السلطات تؤكد أنها ستطبق مبدأ المعاملة بالمثل إذا فرضت دول أخرى شروط الحجر الصحي على المواطنين الفرنسيين.

وبدأت باريس، المدينة الأكثر زيارة في أوروبا، العودة تدريجيا إلى الحياة مع فتح شرفات المقاهي مرة أخرى، كما سيُعاد فتح برج إيفل في 25 الشهر الجاري ضمن قيود على عدد الزوار الذين سيكون لزاما عليهم في البداية صعود النصب عبر السلالم فحسب، من بين قيود أخرى.

وستظل حدود إسبانيا مغلقة بينما تمر بالمراحل النهائية لإنهاء بعض أكثر إجراءات الإغلاق صرامة في العالم، على الرغم من أنه سيتم السماح للسياح الألمان بزيارة جزر البليار كجزء من مشروع تجريبي.

لذلك ولبضعة أسابيع أخرى، سيكون بإمكان الإسبان الاستفراد بالمواقع السياحية في دولتهم.

لكن بدءا من 1 تموز (يوليو)، سيعاد فتح أماكن الجذب السياحي المشهورة في برشلونة أو قصر الحمراء في غرناطة، للزوار الأجانب. وحددت السلطات في مدريد هذا الموعد لفتح حدودها واستئناف السياحة الدولية، وكذلك إنهاء الحجر الصحي للوافدين.

ونظرا إلى أن السياحة تمثل 12 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، فمن الصعب تصور موسم صيفي في إسبانيا بدون زوار أجانب، وحذرت السلطات من أن الكمامات ستظل إلزامية في الأماكن العامة والمغلقة إلى حين القضاء على الفيروس.

ووسط كل ذلك، حصلت الحياة الليلية الصاخبة في إيبيزا على دعم واضح، وسيسمح لجزر البليار الإسبانية، التي تضم مايوركا ومينوركا، باستقبال ما يقرب من 11 ألف سائح ألماني خلال النصف الثاني من الشهر الجاري في إطار المشروع التجريبي. وقالت سلطات المنطقة "إنه سيتم قياس درجة حرارة المسافرين لدى وصولهم" بموجب البرنامج، الذي سيطبق وفقا لـ"إرشادات صحية صارمة".

وبعد ثلاثة أشهر من العزل، أعادت إيطاليا فتح حدودها في الثالث من حزيران (يونيو) في سعيها إلى طي الصفحة وإعادة إحياء قطاع السياحة الرئيس. وفي الواقع، تمت إعادة فتح عديد من المواقع والمعالم التاريخية الشهيرة عالميا منذ أيار (مايو).

لكن تماما كما هي الحال مع مراكب فينيسيا، بقيت المعالم السياحية هادئة في الوقت الحالي، حيث لم يزرها إلا حفنة من السياح الإيطاليين في الغالب. وفي وقت تشكل فيه السياحة 13 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، تحرص السلطات على تسويق العلامة التجارية الإيطالية.

ومع ذلك، بالكاد يمكن ملاحظة السياح الأجانب وهم يحملون في أيديهم المثلجات الإيطالية التقليدية على طول شوارع روما، وهو المشهد الذي لم تكن لتخطئه العين حتى الماضي القريب.

ووافقت النمسا وسويسرا قبل أيام على فتح حدودهما مع شمال إيطاليا، وهي خطوة تحمل مغزى كبيرا بسبب ممر برينر في جبال الألب على الحدود النمساوية الإيطالية، وهو المحور الرئيس لحركة المرور بين شمال وجنوب أوروبا، خاصة بالنسبة إلى السياح الألمان.