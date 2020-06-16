«جوليوس باير» في مرمى الرقابة السويسرية لاتهامات بغسل الأموال

أصبح بنك جوليوس باير مرة أخرى في مرمى الهيئة الاتحادية السويسرية للرقابة على الأسواق المالية "فينما"، إذ أكد هذا البنك الخاص القوي أمس فتح إجراءات تحقيق شاملة ضده، تتعلق بإنفاذه القانون المتعلق بغسل الأموال.

وذكرت "فينما" أو شرطي المصارف السويسرية أنها تحقق "فيما اذا كان "جوليوس باير" قد انتهك أحكام مكافحة غسل الأموال، من خلال إقراض خدمة لرائد أعمال أرجنتيني".

ويزعم أن رجل الأعمال في أمريكا الجنوبية قد نفذ بين 2007 و2016 من خلال شركات وهمية، أكثر من 50 مليون فرنك "52 مليون دولار" في صفقات سوق رأس المال، وقام بتهريب الأموال من خلال عدة حسابات في "جوليوس باير".

وتم الإبلاغ عن المخالفات لإدارة البنك من قبل موظفين في 2016، وأجرت الإدارة مراجعة داخلية للحسابات أدت إلى إغلاق تلك الحسابات، لكنها لم تبلغ الهيئة الاتحادية للرقابة على الأسواق المالية "فينما" المختصة بمكافحة غسل الأموال. إضافة إلى ذلك، لم يتلق مجلس إدارة البنك سوى مؤشرات عامة بشأن القضية.

وكان الشرطي المصرفي قد نبه بالفعل "جوليوس باير" في شباط (فبراير) الماضي بوجود "إخفاقات خطيرة" في مكافحة غسل الأموال، في سياق شكوك قائمة في الفساد تخص مجموعة النفط الحكومية الفنزويلية "بيتريلوس دي فنزويلا"، وأيضا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في قضية أخرى.

ثم حثت "فينما" المصرف على اتخاذ تدابير فعالة لضمان التزاماته القانونية في مكافحة غسل الأموال والمضي بسرعة في تنفيذ المبادرات التي تم اتخاذها بالفعل. وفي انتظار استعادته "الوضع القانوني السليم" مُنِع "جوليوس باير" من القيام بأي عمليات اقتناء كبرى للأموال.

في ذلك الوقت، قال هذا البنك الخاص "إنه عزز بالفعل إدارة المخاطر والامتثال التنظيمي بشكل كبير تحت قيادة فيليب ريكينباخر رئيسه الجديد، منذ صيف 2019. وتتعلق شكوك "فينما" بوقائع تعود إلى أعوام كولاردي رئيس البنك السابق، الذي انتقل إلى مجموعة "بيكتيه" المصرفية في جنيف عام 2017.

في نهاية نيسان (أبريل) الماضي، انخفضت كتلة البنك المالية تحت الإدارة إلى 392 مليار فرنك "408 مليارات دولار"، أو بنسبة انخفاض 8 في المائة منذ بداية العام، يتجلى هذا الانخفاض في سياق أزمة السوق المالية الناجمة عن وباء فيروس كورونا، حسب تفسير البنك.