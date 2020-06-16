الأسهم السعودية تواصل تراجعها للجلسة الرابعة .. والأنظار تتجه إلى نتائج الشركات

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الرابعة لتسجل أطول سلسلة تراجع منذ ثلاثة أشهر. وأغلق المؤشر عند 7263 نقطة فاقدا 28 نقطة بنحو 0.4 في المائة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 0.44 في المائة ليغلق عند 1013 نقطة فاقدا أربع نقاط. واستمرت السوق في الأداء الضعيف خلال الجلسات الأربع الأخيرة، حيث معدل التغير اليومي يقل عن 0.5 في المائة. ويأتي ذلك في ظل ارتفاع مكررات الربحية وتراجع نتائج الشركات، حيث بلغت الأرباح المجمعة لـ 140 شركة معلنة حتى الآن عن النتائج المالية للربع الأول 75 مليار ريال بتراجع 28 في المائة تقريبا. ومن جهة أخرى يترقب المتعاملون معطيات إيجابية جديدة محفزة للسيولة الشرائية.

فنيا، المؤشر يستمر في عجزه عن تجاوز المقاومة 7330 نقطة واستمرار ذلك سيزيد من قلق المتعاملين من عدم قدرة السوق على إكمال الاتجاه الصاعد، ما يدفعهم نحو البيع لجني الأرباح بعد موجة الارتفاع، التي وصلت لنحو ألف نقطة خلال شهر، بينما مستويات الدعم عند 7180 و8160 نقطة.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 7292 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة عند 7272 نقطة فاقدا 0.28 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7263 نقطة فاقدا 28 نقطة بنحو 0.4 في المائة. وتراجعت السيولة 98 في المائة بنحو 258 مليار ريال لتصل إلى 5.6 مليار ريال، بمعدل 21 ألف ريال للصفقة. كما انخفضت الأسهم المتداولة 87 في المائة بنحو ملياري سهم لتصل إلى 296 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير للأسهم الحرة 0.52 في المائة، أما الصفقات فارتفعت 15 في المائة بنحو 34 ألف صفقة لتصل إلى 268 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفعت ستة قطاعات مقابل تراجع البقية، تصدر المرتفعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 2 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" 0.7 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" 0.69 في المائة. بينما تصدر المتراجعة الإعلام والترفيه" بنحو 1.9 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" 1 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" 1 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 20 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه "المصارف" 17 في المائة بقيمة 958 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" 11 في المائة بقيمة 633 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "الأسماك" بنحو 8 في المائة ليغلق عند 24.68 ريال، يليه "أسمنت المدينة" 5.8 في المائة ليغلق عند 14.90 ريال، وحل ثالثا "ساب للتكافل" بنحو 5.8 في المائة ليغلق عند 20.88 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "فيبكو" بنحو 4 في المائة ليغلق عند 43.65 ريال، يليه "أسواق المزرعة" 3.4 في المائة ليغلق عند 23.18 ريال، وحل ثالثا "نادك" 2.8 في المائة ليغلق عند 27 ريالا.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 528 مليون ريال، يليه "دار الأركان" بقيمة 480 مليون ريال، وحل ثالثا "سيرا" بقيمة 235 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية