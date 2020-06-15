إنسان آلي يعمل عن بعد لفحص مرضى كورونا بمصر

صمم مهندس مصري إنسانا آليا (روبوت) يتم التحكم فيه عن بُعد ويمكنه أخذ مسحات ممن يشتبه بأنهم مرضى كوفيد-19، الأمر الذي يحد من التفاعل وبالتالي من التعرض للخطر وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء تصميم المهندس محمود الكومي، المتخصص في الميكاترونيكس، في محاولة منه لمساعدة أفراد الأطقم الطبية خلال الجائحة.

وبعد أكثر من شهر من العمل، أصبح النموذج الحالي للروبوت قادرا على قياس درجات الحرارة وأخذ مسحات من الفم والتعرف على الوجوه التي لا تغطيها كمامات وتقديم النصح للناس بخصوص الرعاية الصحية المناسبة بحسب ما نشرت "رويترز".

وبغض النظر عن استخدامه في المستشفيات، يمكن استخدام روبوت الكومي أيضا في مراكز التسوق والبنوك والمطارات لفحص درجات حرارة المترددين وتوجيه من لا يضعون كمامات.

وقال محمود الكومي "ده روبوت مهام مُخصص للكورونا، بيشتغل، له كذا مهمة بيشتغل عليها، منها طبعا قياس أو اكتشاف المشتبه فيهم سواء في الأماكن العامة، في المولات، في البنوك، في المطارات. بيقدر إن هو يقيس درجة حرارة الشخص ولو هو اكتشف إن فيه عنده حمى فبيعمل ألارم (إنذار)".

وبينما أثبت نموذجه الثاني نجاحه، يقول الكومي إن النموذج الثالث، اللاحق، يجب أن يكون قادرا على أخذ مسحات الأنف وكذلك يحاكي حركة يد الطبيب بدقة أكبر.

وأضاف "غير كده طبعا، بيقدر ياخد مسحة البصمة الجينية ومسحة البي.سي.آر، تمام، بدل الفني أو الطبيب اللي بياخد المسحة دي بنفسه، تمام. دلوقتي (الآن) بيقدر ياخدها من الفم من الجانب الأيمن. في النسخة الثالثة إن شاء الله، في التطوير بتاعه، إن هو هيقدر ياخدها من الأنف وبكل دقة، هيكون كأن الطبيب هو اللي بيحرك ايده بالضبط، تمام، من على بعد طبعا".

ويأمل الكومي في أن تتمكن العديد من المستشفيات والعيادات من الاستفادة من اختراعه بما يحد من المخالطة في الأماكن المكثفة بشكل خطير عادة.

وقال علي حسام، وهو شاب مهتم بالأمر اطلع على اختراع الكومي، "برضه المؤسسات الطبية بيكون فيها كثافة جماهرية كبيرة. نتمنى يبقى فيه روبوتس زي ده أو مشابه له تقدر إن هي تبين لو فيه أعراض، تنصح الجمهور، كمان تكلمه وتوجه له رسائل يتصرف ازاي أو يعمل إيه. ولو فيه حد عنده اشتباه ما يدخلش التجمعات بحيث إن ما يبقاش الأشخاص المشتبه في إصابتهم مع الأشخاص السُلام (الأصحاء)، وده بيعرض الجميع للخطر".

وسجلت مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، حتى الآن 44 ألفا و598 حالة إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 و 1575 حالة وفاة، ووصلت أعلى معدل زيادة يومية في الإصابات والوفيات يوم السبت 13 يونيو .