مبيعات المصانع في كندا تسجل هبوطا قياسيا في أبريل

أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن مبيعات الصناعات التحويلية في كندا سجل هبوطا قياسيا بلغ 28.5 بالمئة في أبريل نيسان، مع تضرر أنشطة القطاع من جائحة فيروس كورونا.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضا قدره 20 بالمئة. وعدلت هيئة الإحصاءات الكندية أيضا رقم المبيعات لشهر مارس آذار بالخفض إلى 9.8 بالمئة من تراجع مبدئي بلغ 9.2 بالمئة بحسب ما نشرت "رويترز".

وسجلت كل الصناعات التي ترصدها هيئة الإحصاءات وعددا 21، انخفاضات في أبريل نيسان بينما قال أربعة أخماس المصًنعين إن الجائحة أثرت على عملياتهم. ومن حيث الحجم هبطت المبيعات 26.0 بالمئة، وهو أيضا هبوط قياسي.

واستأنف معظم المصًنعين الإنتاج في مايو مع بدء الأقاليم الكندية العشرة إعادة فتح اقتصاداتها تدريجيا، وهو ما يُتوقع أن يعزز المبيعات مقارنة مع الشهر السابق.