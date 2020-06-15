فنلندا ترفع حالة الطوارئ المفروضة لمكافحة كورونا

ذكرت الحكومة الفنلندية اليوم الاثنين أنها تعتزم رفع حالة الطوارئ المفروضة من ثلاثة أشهر والتي جرى فرضها لمكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد19-).

وقالت رئيسة الوزراء سانا مارين إن الخطوة سوف تدخل حيز التنفيذ بحلول منتصف الليل ولكنها حذرت من أن الخطر الذي يشكله الفيروس لم ينته بعد بحسب ما نشرت"الالمانية" .

وجرى استخدام صلاحيات الطوارئ التي جرى تطبيقها في منتصف مارس الماضي لتقيد لفترة قصيرة حركة السفر من وإلى أوسيما أكثر منطقة مأهولة بالسكان في البلاد ولغلق المدارس والسماح بتقنين المؤن الطبية. وكانت هناك بنود تتضمن اوامر بالنزول للعمل لأفراد وموظفي الصحة في المجالات المجتمعية الرئيسية.

وأعيد فتح المدارس من حينها وجرى رفع قيود السفر على أوسيما التي تضم أيضا العاصمة هلسنكي.