تراجع بورصات الخليج الرئيسية مقتفية أثر النفط والأسهم العالمية

أغلقت بورصات الشرق الأوسط الرئيسية اليوم الاثنين على انخفاض، مقتفية أثر تراجع في الأسهم العالمية وأسعار النفط، إذ يجدد تصاعد القلق من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا المخاوف الاقتصادية بحسب رويترز.

هبط خام برنت 89 سنتا، بما يعادل 2.3 بالمئة، ليسجل 37.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 1256 بتوقيت جرينتش.

وبعد ما يقرب من شهرين دون تسجيل إصابات جديدة، أعلن مسؤولون في بكين عن 79 حالة إصابة بفيروس كورونا على مدى الأيام الأربعة الماضية.

وهبط المؤشر الرئيسي في دبي 1.9 بالمئة مع نزول سهم إعمار العقارية 3.5 بالمئة وخسارة سهم دبي للاستثمار 4.2 بالمئة، مواصلا الانخفاض لجلسة ثالثة على التوالي منذ الخميس بعد أن جرى تداوله دون الحق في توزيع الأرباح.

ونزل المؤشر القياسي السعودي 0.4 بالمئة، إذ خسر سهم مصرف الراجحي 0.8 بالمئة وفقد سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة، 1.8 بالمئة.

وأمس الأحد، اشترت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 2.1 مليار سهم في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بسوق الأسهم لتستكمل صفقة شراء 70 بالمئة بشركة البتروكيماويات العملاقة، حسبما أفادته مصادر وبيانات السوق.

وارتفع سهم سابك 0.3 بالمئة، في حين لم يطرأ تغير يذكر على سهم أرامكو.

وفقد مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة مع هبوط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.4 بالمئة.

وخسر المؤشر القطري 0.6 بالمئة، إذ تراجع سهم شركة البتروكيماويات صناعات قطر 1.6 بالمئة وانخفض سهم مصرف قطر الإسلامي 0.9 بالمئة.

وفي الأسبوع الماضي، قالت المتحدثة باسم الحكومة القطرية لولوة بنت راشد الخاطر إن قطر ستبدأ في إلغاء القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا بموجب خطة من أربع مراحل تبدأ في 15 يونيو حزيران بالسماح بإعادة فتح بعض المساجد وتسيير رحلات جوية مغادرة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر متراجعا بنسبة 0.6 بالمئة تحت وطأة تراجع سهم البنك التجاري الدولي 0.6 بالمئة.

وقال وزير الطيران المدني المصري أمس الأحد إن مصر ستعيد فتح جميع مطاراتها اعتبارا من أول يوليو تموز بعد أن علقت جميع رحلات الطيران الدولية المعتادة في مارس آذار بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:



السعودية.. نزل المؤشر 0.4 بالمئة إلى 7264 نقطة.

أبوظبي.. خسر المؤشر 0.2 بالمئة مسجلا 4268 نقطة.

دبي.. هبط المؤشر 1.9 بالمئة إلى 2052 نقطة.

قطر.. تراجع المؤشر 0.6 بالمئة إلى 9134 نقطة.

مصر.. انخفض المؤشر 0.6 بالمئة إلى 10668 نقطة.

البحرين.. زاد المؤشر 0.1 بالمئة إلى 1275 نقطة.

سلطنة عمان.. استقر المؤشر عند 3521 نقطة.

الكويت.. ارتفع المؤشر 1.2 بالمئة إلى 5409 نقاط.