بجوار مسجد رسول الله .. الهلال الأحمر يدشن حملة للتبرع بالدم

دشن فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمدينة المنورة بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة أمس "حملة التبرع بالدم" وذلك بمقر مركز التطوّع الإسعافي في الساحة الشرقية للمسجد النبوي الشريف بالتزامن مع "اليوم العالمي للتبرع بالدم".

وتفاعل مع الحملة التي تستمر لمدة أسبوعين العديد من المواطنين والمقيمين الذين بادروا بالتبرّع بالتنسيق مع جمعية "دمي" كما بادر الدكتور أحمد الزهراني مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة وبعض منسوبي الهيئة بالمنطقة بالتبرع بالدم بحضور فايز السهلي مدير بنوك الدم بالمنطقة دعما للحملة.