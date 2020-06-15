"تصفية" تطرح 377 قطعة أرض للبيع بمساحة 21 مليون متر مربع

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" أنها ستطرح قريبا 377 قطعة أرض للبيع بمساحة إجمالية تقارب 21 مليون متر مربع في عدة مدن بالمملكة. وأوضحت "تصفية" أن العقارات المطروحة للبيع تمثل أراضي 10 مساهمات عقارية متنوعة الاستخدام ما بين سكني وتجاري وأراض خام.

وأفادت أن العقارات المطروحة للبيع تتمثل في مساهمة جوهرة المطار بالدمام بمساحة 10,220,000 م2 أرض خام ومساهمة بوابة الذهب بالدمام بمساحة 6,000,000 م2 أرض خام ومساهمة الفيحاء بالأحساء بمساحة 2,248,095 م2 أرض خام ومساهمة جنوب المعارض بالرياض بمساحة 2,000,000 م2 أرض خام ومساهمة الشهابية بالأحساء بمساحة 1,6653,296 م2 تمثل 274 قطعة سكنية ومساهمة مدن الشروق بالرياض بمساحة 900,790 م2 تمثل 60 قطعة ما بين قطع سكنية وتجارية ومرافق وورش.

وبينت أنها ستقوم بطرح القطع المتبقية من مساهمة شرق الخياطية بصفوى بمساحة 398,390 م2 تمثل 4 مرافق ومساهمة الخرس الوسطى بمحافظة الأحساء 242,857 م2 متمثلة في 4 مرافق والقطع المتبقية من مساهمة النخيل بمكة المكرمة بمساحة 73,716 م2 تمثل 16 قطعة سكنية وكذلك عدد من القطع المتبقية في مساهمة الخضراء بمكة المكرمة بمساحة 72,945 م2 وعددها 12 قطعة سكنية.

وأكدت "تصفية" سعيها بخطى حثيثة حتى الانتهاء من تصفية جميع المساهمات العقارية بالطرق المتعددة استكمالا لمشروعها في تصفية المساهمات العقارية الذي تخطت مبالغه 8 مليارات ريال تمثل حقوق أكثر من 35 ألف مساهم.