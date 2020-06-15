"الشورى" يطالب "الأمن السيبراني" بتطوير برامج حماية محلية تكون في متناول الجميع

دعا مجلس الشورى اليوم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البنى التحتية الوطنية والحد من الجرائم السيبرانية.

وطالب "الشورى" خلال الجلسة التي عقدها اليوم "الأمن السيبراني" بدراسة الجوانب المصاحبة للنمو الاقتصادي والاجتماعي الناتجة عن التقدم التقني المتسارع ومدى خطورة الجرائم السيبرانية وإيجاد الحلول.

وقال المجلس عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أن على الهيئة دراسة إمكانية تطوير برامج حماية محلية تكون في متناول الجميع من مؤسسات وأفراد تسهم في الحد من مخاطر البرامج التجارية.