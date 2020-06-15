الدنمارك تفرج عن 9 مليارات دولار من أجور العطلات لتحفيز الإنفاق

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم أن الدنمارك بصدد الإفراج عن 60 مليار كرونه (9 مليارات دولار) من صندوق لأجور العطلات، في محاولة لتوفير وظائف جديدة وتعزيز إنفاق المستهلكين.

وبحسب "الألمانية" أشارت "بلومبرج" إلى أنه كان قد تم الاحتفاظ بالأموال احتياطيا انتظارا للتغييرات في النظام. وقد اتفقت الحكومة الآن مع البرلمان على إتاحة الأموال للعاملين في القطاعين العام والخاص في أكتوبر، وفقا لبيان نشرته وزارة المالية في كوبنهاجن اليوم.

ويحصل العاملون في الدنمارك على 12.5 % من إجمالي دخلهم في شكل أجور للعطلات. وتخطط الحكومة للإفراج عن 60% من إجمالي نحو 100 مليار كرونه تم حجزها في الاحتياطي.

وسوف يحصل الدنماركيون العاطلون عن العمل أو المتقاعدون على دفعة لمرة واحدة بقيمة ألف كرونه من الحكومة.

كما اتفقت الحكومة مع أحزاب المعارضة على جدول زمني للصرف التدريجي لحزم المساعدات مع إنهاء الدنمارك للإغلاق المرتبط بوباء كورونا.