ألمانيا: انكماش الاقتصاد في الربع الثاني سيكون أشد

قالت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم إن الناتج الاقتصادي سينكمش بدرجة أكبر في الربع الثاني من العام مقارنة مع الربع الأول لكن تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا والمؤشرات الارتيادية ينبئان بتجاوز المرحلة الأسوأ.

وبحسب (رويترز) قالت الوزارة في تقريرها الشهري إن التخفيف التدريجي للغلق الشامل يُرجح أن يكون الانتعاش الاقتصادي قد بدأ في مايو، لكنها حذرت من أن التعافي في النصف الثاني من العام فصاعدا سيكون بطيئا.

وقالت الوزارة إن المؤشرات الاقتصادية لا تشير إلى تعاف مستدام في سوق الوظائف خلال الأشهر القليلة القادمة. وتوقعت تراجعا كبيرا في الصادرات والواردات للعام 2020 بأكمله.

