تركيا: عجز الميزانية 2.53 مليار دولار في مايو

أظهرت بيانات من وزارة المالية التركية اليوم تسجيل عجز قدره 17.3 مليار ليرة (2.53 مليار دولار) بميزانية الحكومة المركزية في مايو.

وبحسب (رويترز) بلغ العجز الأولي، الذي لا يشمل مدفوعات الفائدة، 7.64 مليار ليرة في مايو أيار، وفقا للأرقام.

وسجل عجز الميزانية 90.1 مليار ليرة في الأشهر الخمسة الأولى من العام. وفي سبتمبر، توقعت الحكومة أن يبلغ عجز الميزانية 138.9 مليار ليرة في 2020.