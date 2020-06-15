أسهم اليابان تسجل أدنى مستوى في 3 أسابيع

تراجعت الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع اليوم الاثنين حيث صبت المخاوف من طفرة في حالات الإصابة الجديدة بمرض كوفيد-19 بأنحاء العالم الماء البارد على الآمال حيال تعاف سريع من ركود عالمي تسبب فيه فيروس كورونا، بحسب ما نشرت "رويترز".

وهوى المؤشر نيكي القياسي 3.47 بالمئة إلى 21530.95 نقطة، مسجلا أدنى مستوياته منذ 27 مايو ، لينزل عن مستوى الدعم الرئيسي عند المتوسط المتحرك لمئتي يوم، والبالغ 21755 نقطة.

ومع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين والولايات المتحدة، تعمقت المخاوف من موجة ثانية، مما أثار بواعث قلق من أضرار طويلة الأمد للاقتصاد.

وقال هيروكي تاكاشي، كبير الاستراتيجيين في مونيكس للأوراق المالية، "الأسهم الأمريكية أصبحت باهظة التكلفة للغاية، إذ بلغت مستويات لا يمكن تبرير مزيد من المكاسب فوقها. وإذا لم ترتفع الأسهم الأمريكية، فلن يكون للأسهم اليابانية خيار إلا التوقف."

وعلى نيكي، ارتفع خمسة أسهم وتراجع 219، وقادت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية خسائر السوق.

وفقد مؤشر قطاع شركات الطيران، أحد أشد القطاعات تضررا من الجائحة، 4.96 بالمئة مع عودة المخاوف بشأن الفيروس لتطل من جديد.

ونزل مؤشر قطاع الشحن 3.71 بالمئة، وفقد مؤشر قطاع التجزئة 5.06 بالمئة وكان الأكثر انخفاضا بين قطاعات بورصة طوكيو الثلاثة والثلاثين.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.54 بالمئة إلى 1537.89 نقطة.