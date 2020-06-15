430 ألف وفاة عالميا .. ومنظمة الصحة تتوقع موجة ثانية في الخريف

ممارس صحي يقيس درجة حرارة سائق شاحنة عند مدخل سوق كبير في العاصمة الصينية بكين. «رويترز». طفلة تتعرض للتعقيم في منطقة شعبية في العاصمة النيبالية كاتماندو. "أ ب"

فيما تجاوزت الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد 430 ألف حالة، حذرت منظمة الصحة العالمية من موجة ثانية محتملة في الخريف المقبل، مؤكدة ضرورة الاستمرار في اتباع إجراءات العزل بشكل مدروس.

وقال هانز كلوج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، "رغم أن الموجة الثانية ليست حتمية، لكن الوضع اليوم ليس أفضل مما كان عليه في بداية العام، في ظل غياب أي علاج أو لقاح للمرض".

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 430289 شخصا، حول العالم، منذ ظهوره في الصين في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وفق تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية، عصر أمس، استنادا إلى مصادر رسمية.

وسجلت رسميا 7794930 إصابة في 196 دولة ومنطقة، تعافى منها 3513400.

وتعد الولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بكوفيد - 19 مطلع شباط (فبراير) الماضي، هي الدولة الأكثر تضررا من حيث الوفيات والإصابات، مع تسجيلها 115436 وفاة من أصل 2074526 إصابة. وتعافى 556606 أشخاص على الأقل. وبعد الولايات المتحدة، ضمن الدول الأكثر تضررا بالوباء، تأتي البرازيل بتسجيلها 42720 وفاة من أصل 850514 إصابة، تليها بريطانيا بنحو 41662 وفاة من أصل 294375 إصابة، ثم إيطاليا بنحو 34301 وفاة من أصل 236651 إصابة، وفرنسا مع 29398 وفاة من أصل 193616 إصابة. ووصل عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس وعدد نزلاء المستشفيات جراء الإصابة به إلى أرقام قياسية في عدد أكبر من الولايات الأمريكية، بما في ذلك فلوريدا وتكساس، في الوقت الذي واصلت فيه معظم الولايات خططها لإلغاء إجراءات العزل العام.

من جهتها، أعلنت الصين تسجيل 57 إصابة جديدة بكوفيد - 19، في أكبر حصيلة يومية منذ نيسان (أبريل) الماضي، بينما تخضع أحياء في العاصمة بكين لإجراءات عزل، ما يثير مخاوف من موجة وبائية ثانية.

وشمل ارتفاع عدد الإصابات الجديدة إيران أيضا، حيث ذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة، أن السلطات الصحية أحصت 107 وفيات جديدة جراء وباء كوفيد - 19 بين ظهر أمس وأمس الأول، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوباء إلى 8837 وفاة في البلاد.

وتأتي عودة القلق في الصين وإيران في وقت تستعيد ألمانيا وبلجيكا وفرنسا واليونان في أوروبا، تعافيها، حيث يتراجع المرض بشكل واضح، وحرية التنقل، اليوم، مع جميع دول الاتحاد الأوروبي، وستقوم النمسا بالأمر نفسه منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء، فيما أعلن رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز فتح حدود بلاده مع جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء البرتغال في 21 حزيران (يونيو).

وأجرت السلطات الصينية فحوصا واسعة النطاق للكشف عن إصابات بكوفيد - 19 أمس بعدما ظهر الوباء مجددا في العاصمة بكين، ما استدعى إصدار تحذيرات من السفر في أنحاء البلاد وسط مخاوف تفشيه مجددا.

وتم احتواء الوباء بدرجة كبيرة في الصين عبر فرض تدابير إغلاق مشددة مطلع العام قبل أن يتم رفعها مذاك.

لكن اكتشاف مجموعة جديدة من الإصابات المحلية في سوق لبيع المواد الغذائية بالجملة أثار قلقا واسعا وعزز احتمال عودة فرض القيود الصارمة.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية أمس تسجيل 57 إصابة جديدة، 36 منها حالة عدوى في بكين جميعها على صلة بسوق "شينفادي".

وسجلت إصابتان محليتان كذلك لشخصين في إقليم لياونينج شمال شرق البلاد، حيث كان المصابان على اتصال وثيق مع الذين أعلنت إصابتهم في بكين.

وأما باقي الإصابات الـ19 فكانت لمواطنين صينيين عادوا من الخارج.

وكانت لياونينج بين عدة مقاطعات نصحت سكانها بتجنب السفر إلى بكين نظرا إلى تفشي الوباء مجددا، إضافة إلى مدن مثل تيانجين القريبة وأخرى في مقاطعة خبي المحيطة ببكين.

وأعلنت السلطات المحلية في بعض المدن أنه سيكون على القادمين من بكين الخضوع لحجر صحي.

وأما في العاصمة، ففرضت تدابير إغلاق على جزء صغير للغاية من المدينة التي تضم 11 مسكنا قرب السوق التي توفر معظم منتجات المدينة الطازجة.

وأعلن مسؤولون أمس أنه سيتم إخضاع 46 ألفا من سكان المنطقة المحيطة بالسوق لفحص كوفيد - 19 بينما أقيمت 24 نقطة فحص.

وسيكون كذلك على جميع العاملين في "شينفادي" الخضوع للفحص. وتم حتى الآن فحص 10881 شخصا في المنطقة، بينما تم الكشف عن ثماني إصابات أخرى أمس، غير مشمولة في حصيلة لجنة الصحة الوطنية التي صدرت في وقت سابق وتحصي إصابات الساعات الـ24 السابقة لصدورها.

وأفادت ماتشيديسو مويتي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا، أنه من المرجح أن يضطر سكان القارة الإفريقية إلى التعايش مع الزيادة المضطردة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن تأمين الإمدادات خاصة أدوات الفحص ما يزال أحد التحديات الرئيسة في القارة. وحذرت مسؤولة منظمة الصحة العالمية في إفريقيا من تسارع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في دول القارة الإفريقية، لافتة النظر إلى أن ثلاث دول تعد بؤرا لتفشي الفيروس في المنطقة،

وقالت "أخشى أننا سنضطر على الأرجح إلى التعايش مع زيادة مطردة في المنطقة، وسيتعين التعامل مع بعض بؤر الانتشار في عدد من الدول، كما هو الحال حاليا في جنوب إفريقيا والجزائر والكاميرون"، مؤكدة أن ذلك يتطلب فرض إجراءات قوية للغاية تتعلق بالصحة العامة والتباعد الاجتماعي.

وأوضحت مويتي أن عشر دول تتصدر الجائحة في إفريقيا، حيث تشكل 75 في المائة من إجمالي الإصابات في القارة، وسجلت جنوب إفريقيا وحدها ربع الإصابات.