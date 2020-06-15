«الصحة»: خطة العودة للحياة الطبيعية تسير بنجاح .. وأقسام الطوارئ جاهزة

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4233 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 127541 إصابة، بينها 41849 حالة نشطة، منها 1855 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة. وقال الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن إجمالي حالات التعافي ارتفع بشفاء 2172 حالة جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 84720 حالة.

وأوضح العبدالعالي، خلال مؤتمر صحافي في الرياض أمس، أنه تم تسجيل 40 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 972 وفاة، كان بعضهم يعاني أمراضا مزمنة.

وزاد أن إجمالي الفحوص المخبرية الدقيقة وصل إلى مليون و106 آلاف فحص في المملكة.

وأكد أن خطة العودة إلى الحياة الطبيعية تسير بشكل ناجح، وأنه متى ما التزم المجتمع ستكون العودة ناجحة أكثر، منوها إلى أن التقييم مستمر، ومتى ما دعت الحاجة إلى التدخل بإجراءات احترازية إضافية في أي منطقة سيتم ذلك، مؤكدا أن أقسام الطوارئ في المستشفيات جاهزة ومستعدة لتلقي أي حالة وليس فقط مصابي كورونا. وقال: "إن معدل نمو العدوى ينخفض، حتى نزل تحت مستوى 1، لكن هناك ارتدادا للمنحنى وارتفاعا في الآونة الأخيرة، يدل على نشاط في انتقال الفيروس بين أفراد المجتمع نتيجة المخالطة المجتمعية، فأمامنا مساران: ارتفاع معدل نمو العدوى إذا واصل المجتمع عدم التقيد والالتزام، أو بإمكاننا العودة إلى الانخفاض بأيدينا".

وأضاف، "نواصل رصد ارتفاع الحالات الحرجة في مناطق المملكة، وهناك متابعة دائمة لها، فازدياد الحالات الحرجة تزداد تبعا له أعداد من يحتاجون إلى الرعاية الصحية".

وأشار إلى أن الإصابات الجديدة توزعت في عدد من المدن، تصدرتها الرياض بـ1735 حالة، وأن 90 في المائة من الحالات الحرجة مسجلة في ‫الرياض‬ و‫مكة المكرمة‬ والمنطقة الشرقية‬ و‫المدينة المنورة، إضافة إلى محافظة ‫جدة‬. وأبان أن خدمة "تباعد‬" من الخدمات الجديدة، التي يتاح من خلالها للشخص معرفة ما إذا كان مخالطا لحالة سابقة، إضافة إلى احتواء الحالات المصابة والمخالطة للحد من انتشار الفيروس.

من جانبه، أوضح تيسير المفرج متحدث الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن متوسط استيراد الكمامات بلغ عشرة ملايين كمامة يوميا خلال الأيام الماضية، منوها إلى أن العدد في ازدياد، وأن ارتفاع الطلب على الكمامات يعود إلى ارتفاع الوعي.