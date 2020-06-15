«الزكاة»: أي تعاقد للمنشآت التجارية بعد 11 مايو والتوريد الفعلي في يوليو تطبق عليها ضريبة 15 %

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن الأحكام الانتقالية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة (15 في المائة) بدأت بتاريخ 11 من الشهر الجاري، وأنها ستنتهي بنهاية الشهر نفسه، وذلك استعدادا لتطبيق الضريبة الجديدة مطلع تموز (يوليو) المقبل.

وأوضحت "الهيئة" أن أي شراء من الأفراد قبل 30 حزيران (يونيو) الجاري وتوريد البضاعة قبل تموز (يوليو) المقبل فسيطبق عليها ضريبة 5 في المائة، أما إذا كان تاريخ التوريد في تموز (يوليو) فسيطبق عليها 15 في المائة ضريبة.

وذكرت "هيئة الزكاة" عبر موقعها الإلكتروني من خلال دليل الأحكام الانتقالية أن أي تعاقد من قبل المنشآت التجارية قبل تاريخ 11 أيار (مايو) وتوريدات ذلك التعاقد مستمرة إلى ما بعد 1 تموز (يوليو)، فإنه سيطبق عليها ضريبة الـ5 في المائة وذلك حتى تاريخ انتهاء أو تجديد العقد أو حلول تاريخ 30 حزيران (يونيو).

وأضافت، بينما إذا تم التعاقد خلال الفترة من 11 أيار (مايو) حتى 30 حزيران (يونيو) فستطبق ضريبة الـ5 في المائة إذا تم التوريد فعليا قبل نهاية 30 حزيران (يونيو)، في حين تطبق ضريبة الـ15 في المائة إذا تم التوريد فعلا في أو بعد 1 تموز (يوليو).