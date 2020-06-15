كوفيد - 19 المسمار الأخير في نعش العولمة

يدعو العديد من المراقبين للمزيد من الإنتاج المحلي. بناء تعددية جديدة لن يكون سهلا.

لقد كشفت كارثة كوفيد - 19 أوجه الضعف الكامنة في اقتصاد عالمي مترابط بشكل مفرط، وعملية الإنتاج فيه تتم عند الطلب، ما يعني أن التراجع عن العولمة أصبح محتوما بشكل متزايد، وإلى حد ما فإن هذا التراجع يمكن أن يكون إيجابيا، لكن تحقيق نتائج إيجابية سيعتمد على تعددية عميقة وشاملة وفعالة.

إن أحد أقوى محركات دعم التوجه إلى الحد من العولمة - بحسب ما يطرحه كمال درويش مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كبير زملاء معهد بروكينجز - هو ضعف نماذج الإنتاج التي تعتمد على سلاسل توريد عالمية طويلة ومعقدة، التي عملت على التضحية بالصلابة والمرونة على مذبح الفعالية قصيرة المدى وتخفيض النفقات، ومع وجود عديد من الشركات والصناعات التي تعتمد على موردين في أماكن بعيدة – وتفتقد بدائل – فإنه لا يوجد أي جزء من سلاسل القيمة تلك يستطيع العمل دون أن يعمل جميع الأجزاء، وكما شاهدنا خلال أزمة كوفيد - 19، لا يستطيع المرء أن يعرف متى ستتوقف الأجزاء عن العمل.

إن هذا ينطبق بوجه الخصوص على الصين، وهي مركز لسلسلة التوريد العالمية، إن الصين تلعب دورا محوريا في تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية الشائعة، بما في ذلك الهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر والبضائع المنزلية، إضافة إلى ذلك تعد الصين أكبر مورد للمكونات الدوائية الفعالة، وعليه فإن أي أزمة تؤثر في الإنتاج هناك يمكن أن تعطل الإمدادات الطبية في جميع أنحاء العالم.

وعليه، لم يكن من المفاجئ أن الإغلاق الذي حصل في الصين بسبب كوفيد - 19 كان له تأثير مباشر في الإنتاج العالمي، لكن لحسن الحظ يبدو أن الصين تمكنت من السيطرة على فيروس كورونا المستجد، حيث بدأت الأنشطة الاقتصادية في البلاد بالعودة إلى الوضع الطبيعي، وعليه كان التعطيل محدودا، ولكن لا يوجد ضمان أن التعطيل المقبل لن يكون أكثر حدة أو يدوم وقتا أطول.

إن مثل هذا التعطيل قد يأتي على شكل أزمة صحة عامة أخرى أو كارثة طبيعية، كما يمكن أن يكون أيضا قرارا سياسيا، أي ما أطلق عليه هنري فارل، وأبراهام ل. نيومان، الخبيران في العلوم السياسية "استخدام الاعتماد المتبادل كسلاح".

لقد كان هذا مصدرا للقلق حتى قبل الجائحة، حيث قامت الولايات المتحدة - لأسباب تتعلق بمخاوف الأمن القومي - بمنع شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" من الوصول إلى أسواقها وتقييد قدرتها على الوصول إلى التقنية الأمريكية والموردين الأمريكان. يقوم عديد من الحكومات بتكثيف تدقيقه على الاستثمارات الأجنبية وتخفيض الحد الذي إذا تم تجاوزه يتم تفعيل القيود، إضافة إلى زيادة عدد القطاعات التي تعد استراتيجية، والعمل على إعادة الإنتاج في تلك المناطق.

يدعو عديد من نشطاء المناخ كذلك إلى مزيد من الإنتاج المحلي. إن الشحن العالمي مسؤول عن انبعاث 796 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون عام 2012، ما شكل نحو 2.2 في المائة من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون البشرية المنشأ لذلك العام، وفقا للمنظمة البحرية الدولية، إن تقليل المسافات من أجل نقل البضائع سيعزز من الأهداف العالمية لتخفيض الانبعاثات.. لكن بأي ثمن؟

إن الجهود لمنع "تسرب الكربون" - عندما تنقل الشركات الإنتاج من الدول التي طبقت إجراءات قوية لخفض الانبعاثات "مثل أسعار الكربون أو آليات السقوف والمبادلات أو الإجراءات الصارمة" - توحي أيضا بوجود بعض أشكال الحد من العولمة، إن البعض ينادي بالفعل بفرض ضرائب كربون حدودية للحد من هذه الظاهرة، وهي مقاربة ستعزز الحافز لدعم الإنتاج المحلي.

إن كل هذا يوحي بأن إزالة العولمة إلى حد ما مع التركيز على الصلابة والاستدامة قد تكون أمرا حتميا ومرغوبا فيه في الوقت نفسه، لكن هذه العملية تنطوي على مخاطر جدية، من ارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج إلى حدوث صراع جيوسياسي.

في واقع الأمر، فإن بعض الزيادة في تكاليف الإنتاج سيكون أمرا لا يمكن تجنبه، بينما تحاول الدول تنويع وزيادة سلاسل التوريد العائدة لها، وربما لن يكون من الصعب على الاقتصادات الكبيرة جدا أن تغطي تكاليف تنويع إنتاجها، لكن الاقتصادات الصغيرة والمتوسطة الحجم قد تجد التكاليف باهظة جدا. إن الدول التي تحاول تخزين إمدادات البضائع الحيوية قد تواجه أيضا بعض القيود المتعلقة بالتكلفة.

المخاوف المتعلقة بالمناخ وضرائب الكربون الحدودية قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة، من خلال تحفيز دورات من ردود الفعل الانتقامية وزيادة الضغوط على التجارة الدولية، وبالمثل فإن تخفيض التجارة والاستثمار الأجنبي بحجة الأمن القومي قد يزيد من التوترات السياسية، علما بأنه من خلال تحفيز دورة من ردود الفعل الانتقامية فإن ذلك قد يؤدي إلى تدهور الاقتصادات.

إن بروز كتلتين كبيرتين ومتنوعتين ترتكزان حول الولايات المتحدة والصين قد يقلل بعضا من التكاليف الاقتصادية المتعلقة بالحد من العولمة، لكن ذلك سيقوض أيضا الدور الوسيط الذي يلعبه معظم الدول "التي ستضطر إلى اختيار طرف" وسيزيد من تسييس الاقتصاد العالمي وتآكل شرعية النظام العالمي، إضافة إلى ذلك فإن ترسيخ خصومة متقلبة وطويلة المدى يعني أنها ستشكل تهديدا خطيرا للسلام، إن إضافة كتلة ثالثة تتألف من الاتحاد الأوروبي وغيره من الاقتصادات التي تتجه إلى التعاون لن تفعل الكثير لتعويض هذه العيوب.

إن المقاربة الأفضل ستكون قائمة على أشكال فعالة من التعددية والتعاون العالمي، ومن أجل التحقق من وجود استعداد كاف لمواجهة الجائحة يجب على العالم - على سبيل المثال - تطوير نظام إنذار مبكر مشترك أكثر طموحا، والاتفاق على تخزين المعدات الطبية في مراكز إقليمية بإشراف منظمة الصحة العالمية، مع وجود سياسات راسخة لتقاسم التكاليف وخطط مرنة للانتشار، وبالمثل فإن البروتوكولات والتمويل للتطوير السريع للقاحات والقدرة الإنتاجية يجب أن يتم الاتفاق عليها، "وتحديثها بشكل مستمر". إن هذا سيجعل العالم في وضع أقوى لإدارة تفشي الأمراض على نطاق واسع بدلا من المقاربة المبنية على أساس أنه على كل دولة أن تتعامل مع تفشي الأمراض وحدها.

أما في مجال الأمن القومي، فيجب على الدول العمل معا من أجل تطوير ما يشبه "معاهدات الحد من الأسلحة" للفضاء الإلكتروني وحوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي والهندسة الحيوية. إن مثل تلك الاتفاقيات يجب أن تمنع سباقا خطيرا لاستخدام التقنيات الجديدة كأسلحة، مع تشجيع الابتكار الذي يعزز رفاهية البشر وأمنهم.

بالنسبة إلى التغير المناخي، فإن هناك حاجة إلى سياسات أكثر طموحا بكثير من أجل تحقيق الهدف العالمي - الذي تم تكريسه في اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 - المتمثل في "صفر" انبعاثات بحلول عام 2050. إن إعلانات النيات وضغوط الأقران لن تكون كافية، إن ضرائب الكربون الحدودية كجزء من إطار متفق عليه دوليا يشمل دعما ماليا للدول الأقل نموا يمكن أن تسرع من إحراز تقدم بشكل كبير دون التأثيرات السلبية للإجراءات التي يتم فرضها عند الطلب.

إن كارمن راينهارت، التي ستتولى منصب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي أعلنت أخيرا، وبشيء من القلق، أن "كوفيد - 19 هو المسمار الأخير في نعش العولمة"، لكن إزالة العولمة الى حد ما لا تعني بالضرورة حدوث أزمة اقتصادية، علما بأنه بوجود تعاون عالمي متجدد وفعال، فإن التكاليف يمكن أن تكون محدودة ويمكن تعظيم الفوائد، القوة والأمن والاستدامة. إن بناء تعددية جديدة لن يكون سهلا، وربما قد يبدو عملية مستحيلة، وعلى أي حال فإنه نظرا إلى مخاطر البدائل فإن عدم المحاولة ليس خيارا.