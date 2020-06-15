على خطى الدول الفاشلة .. الخناق يشتد على إيران وأتباعها

تمتلك الكيانات الفاشلة سمات متشابهة من حيث الأسلوب والنتائج.

انتقلت الدول بعد الحرب العالمية الثانية إلى مرحلة السلم العالمي، والحداثة، والديمقراطية، وبذلك أسدل الستار على مرحلة كانت سمتها الأبرز القتل والدمار والنزاعات، واتجهت أغلبية الكيانات السياسية التي تشكلت عقب هذه المرحلة نحو الديمقراطية، لتكتسب كل منها مكانة بحسب ما تبنته من أسلوب للقيادة وأيديولوجيا للحياة، إذ حافظت الدول الكبرى المنتصرة والمهزومة بعد عام 1945 على مكانتها العالمية، من خلال الوجود الاقتصادي المرتكز على أسس وقواعد متينة علميا، صناعيا، وزراعيا، فيما تمكنت الدول المنتصرة من اكتساب ميزة إضافية على ما ذكر، بالتمكن من الصناعة العسكرية، خصوصا الصناعة الاستراتيجية، التي تجعل منها قوة ردع منقطعة النظير، ومن هذا المنطلق أدرك صناع القرار السياسي حجمهم وإمكاناتهم، وفيما تلا تلك الحقبة قام بعض الكيانات على أنقاض الموروث الديني، كما حدث في أوروبا الشرقية، لكن هنالك بعض الدول بقيت أسيرة المدرسة القديمة، التي أنتجت مجتمعات فقيرة، وشعوبا مقموعة مسلوبة الإرادة، لا قيمة لها عند قياداتها.

تمتلك الكيانات الفاشلة سمات متشابهة من حيث الأسلوب والنتائج، لكنها تختلف في طريقة تقديم نفسها، لكن السمة الأبرز لهذه الدول، التي تعاني الأمرين، حكم الكيان الواحد والمسيطر على كل مفاصل الدولة، بعيدا عن أي تشاركية حكومية تذكر، وإن كانت موجودة فهي شكلية وتصب في مصلحة القائد أو الحزب، الذي يصور له في تلك الدول أنه القائد الخالد، والرمز المتفرد، على الرغم من الحال المتردية للبلاد، وتأخرها عن العالم بعشرات الأعوام.. أما فنزويلا، فهي ليست ببعيدة عن النموذج الكوري الشمالي المقهور، فهي تعاني فشلا اقتصاديا ذريعا نتيجة العنتريات الفارغة إبان حكم الرئيس الراحل هوجو تشافيز، الذي أورث بلاده الغنية نفطيا فقرا مدقعا، كما أنها تعاني فشلا اقتصاديا وانقساما سياسيا بسبب تعنت مسؤوليها، وتبنيهم سياسة العند، ورفض كل فرص التطور والتغيير.

تمتاز أغلبية الكيانات الفاشلة بكونها مجبرة على التعامل بالدولار، على الرغم من حالة العداء لأمريكا - أسلوب القيادة المناهض للرأسمالية -، وهي كذلك سمة أخرى للدول الفاشلة، فتجد المليون أيا كان نوع العملة إلا أنه لا يساوي سوى قليل من الدولارات، وهذا ما كان حاضرا في العراق فترة حكم نظام صدام حسين، ورأيناه في السودان فترة حكم البشير، كما أنه موجود حتى اللحظة في سورية، ولبنان التي يتغول عليها يد السلاح غير الشرعي المتمثل في ميليشيا حزب الله، التي جعلت الدولة اللبنانية تقف على حافة الانهيار الاقتصادي.

الحالة اللبنانية تستحق التوقف عندها لما فيها من تناقض بين الأسلوب الدولي القديم والجديد، فهي دولة تؤمن بالتشاركية، والحرية الشخصية، والتعدد والتنوع الحزبي والمدني، لكن هذه الحالة الفريدة أوقعتها في حفرة الاستغلال السلبي، إذ تمكنت على مدار ثلاثة عقود جهات طائفية من زج البلاد في نزاعات إقليمية، بسبب قيام جهات محسوبة على إيران بتهميش قوة الجيش، وتمكين قوة طائفية من السيطرة على السلاح، لتنفيذ أجندات خاصة لحليف خارجي، تم تقديم مصلحته على حساب مصلحة الدولة، كما أن هذا الكيان الفاشل، صدر الأزمات إلى محيط بلاده سواء في سورية أو العراق، لينفذ أجندات إيرانية باسم لبنان وبأمواله، من خلال السيطرة على مؤسسة الرئاسة والحكومة وإفشال دور الحاضنة العربية وتحييدها، ووضع البلاد أمام حالة احتقان، أجبرت الشعب على الخروج في مظاهرات سلمية لرفض هذا التغول.

حالة الدولة الفاشلة اكتملت أركانها بالنموذج الإيراني، فالفشل الاقتصادي، واستنزاف الدخل القومي على التسليح، وقمع الحريات، وقهر الأقليات والسيطرة على خيراتها وممتلكاتها، واستغلال الدين لتنفيذ سياسة منظومة الحكم، وزج البلاد في كل الأعمال التخريبية، من خلال تبني شعارات وهمية كالمقاومة وغيرها، إضافة إلى التدخل في شؤون الدول المجاورة، وإشعال الفتن فيها، بهدف التمدد، وإنفاق أموال الشعب على وكلائها هناك، وتهديد الأمن والسلم العالميين بتهديد الممرات المائية أمام حركة الملاحة والتجارة الدولية، إضافة إلى تبني واحتضان مواقف الجماعات والكيانات الانفصالية، وكذلك الدول والكيانات القمعية - الحالة الفنزويلية -، كما أن طهران تتميز بالكذب والتزوير، من خلال تضليل الشعب باختلاق كراهية وهمية لكل من يختلف مع السلطة الحاكمة في البلاد داخليا وخارجيا، وتنفرد إيران بهذه الحالة، إذ تنشط في خطب الجمعة ومراسم العزاء الحسيني بإطلاق شعارات "الموت لأمريكا"، لكنها أبعد ما تكون عن المواجهة المباشرة.

تسير اليوم دولة قطر على النهج والطريقة الإيرانية ذاتها، باستغلال موارد الدولة، في تغذية الصراعات الخارجية، وهدر أموال الشعب القطري المغلوب على أمره، هذه الحالة ليست ببعيدة عن النماذج السابقة، فالسلوك القطري الشاذ عن محيطه، أدخل الدوحة في حالة من الكراهية وعدم القبول الخليجي والعربي، والسودان ليس ببعيد عن ليبيا، إذ إن قطر وتركيا تسعيان إلى استعادة تأثيرهما السلبي هناك، وتقويض الثورة الشعبية، التي أسقطت البشير، كما تسعيان إلى السيطرة على القرار التونسي، من خلال أحزاب محسوبة على الجماعة ذاتها، لكنها تواجه مقاومة شرسة من البرلمان هناك، ضد نقل التجربة الليبية إلى بلادهم وجر البلاد إلى ويلات الحروب والنزاعات.

ختاما، تهاوى الاتحاد السوفياتي سابقا، وكان حالة فاشلة بامتياز على الرغم من تسيده الشرق في تلك الحقبة الزمنية، فالعدالة والتعاون يجلبان الاستقرار الأمني، الذي ينجم عنه بكل تأكيد اقتصاد قوي للدولة، يمكنها من الحظوة بمكانة دولية متقدمة، اليوم وبعد عقود على النظام العالمي الجديد سقطت ورقة التوت عما تناقلته الأزمنة من بطولات زائفة لقادة كبار، كما قدمهم التاريخ، في حين تئن شعوبهم وبلادهم من ويلات الفقر، والقهر، والجوع، والتخلف.