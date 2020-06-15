نهاية الحرب التجارية .. وحظوظ المكسيك لتحل محل الصين

الصين لن تبقى في المستقبل القريب مصنع العالم الوحيد. المكسيك من أكبر المستفيدين من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

احتدمت وتيرة الصراع بين واشنطن وبكين، منذ وصول دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، فقد أضحى العالم بأسره يتابع بفضول فصول معركة تكسير العظام بين الطرفين، بعدما كانت رحاها تدار خلف الكواليس مع الرؤساء السابقين. لم يكن التخوف الأمريكي من الصعود الصيني اقتصاديا وعسكريا وتكنولوجيا، وليد حقبة ترمب، فأول التحذيرات الجدية بهذا الشأن يعود إلى أكثر من عقد، تحديدا في أواخر عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، حين راجت أحاديث عن ضرورة القيام بتحول استراتيجي في السياسة الخارجية الأمريكية، باتجاه منطقة المحيط الهادئ.

كلام ترجمته إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، الذي تنعته أوساط أمريكية بالرئيس الباسفيكي، لكثرة اهتمامه بالنفوذ الأمريكي في هذه المنطقة، إلى ممارسات وأفعال، بعد إعلان هيلاري كلينتون وزيرة خارجيته تقوية الشراكة التجارية والاقتصادية والاستراتيجية مع دول المحيط الهادي، خاصة تلك المحيطة بالصين مثل اليابان والفلبين وإندونيسيا وأستراليا أيضا، فيما عرف وقتها باسم "محور الباسيفك"، قصد احتواء الصعود الصيني.

عدت الصين تلك التحركات بمنزلة تهديد مباشر لعمقها الاستراتيجي، واعتداء غير مباشر على سيادتها الإقليمية، فجاء ردها في شكل مشروع توسعي ضخم، وضعت له اسم "طريق الحرير" موظفة معطيات التاريخ لضمان غزو العالم. لا تملك بكين سوى القفز إلى الأمام كورقة للعب، لأنها قطعا لا ترغب في بلوغ مستوى قد تنزلق فيه في المعركة الاقتصادية أو التجارية مع الولايات المتحدة نحو مواجهة استراتيجية، وهذا أمر لا يخدم مصالحها مطلقا. فأمريكا هي أكبر سوق للمنتجات الصينية، بقيمة تقارب نصف تريليون دولار، وتستحوذ على ما نسبته 17 في المائة من تجارة الصين الخارجية.

تدرك الولايات المتحدة الأمريكية أن لها النصيب الأكبر في تحول الصين إلى "مصنع العالم"، وهذا ما أظهرته بشكل ملموس جائحة كورونا، حين ظلت دول العالم مكتوفة الأيدي في انتظار تزويدها بأبسط السلع من المورِّد الصيني، لذا دعت إلى التفكير بجدية في بدائل أخرى غير الصين. وكان الرئيس دونالد ترمب، قد صرح بذلك علانية، في آب (أغسطس) 2019، بعد فرض تعريفات جمركية على الصادرات الصينية، مطالبا شركات بلاده بالبدء في "البحث عن بديل للصين".

جاءت جائحة كورونا لتؤكد للأمريكيين مدى رهانية استبدال المنتجات الصينية بأخرى بديلة، فقد عد ويلبور روس وزير التجارة الأمريكي هذا الفيروس يضع أمام الشركات عاملا يتعين أخذه في الحسبان عند مراجعتهم سلاسل الإمداد الخاصة بهم.. مؤكدا أن الوباء سيساعد على الإسراع بعودة الوظائف إلى أمريكا الشمالية، لتنطلق معها إلى رحلة البحث عن خلف لشعار "صنع في الصين"، بعد أن تعرضت سلاسل الإمداد العالمية لهزة قوية، تجاوزت المألوف في المناكفة التجارية بين النسر الأمريكي والتنين الصيني.

يرشح خبراء كثر المكسيك لتصبح "الصين الجديدة"، فلديها من المؤهلات والإمكانات والمزايا ما يجعلها في موقع يخولها منافسة الصين بقوة، وربما تتحول إلى مركز صناعي عالمي مستقبلا، لتحل محل الصين.

تتشارك الولايات المتحدة الأمريكية مع جارتها الجنوبية المكسيك حدودا، تمتد على نحو 2000 ميل، ما يعني تحييد المسافة كعائق في المعادلة التجارية، فالمكسيك أقرب إلى مدينة لوس أنجلوس بنحو 46 مرة مقارنة بالصين، يمنح هذا الموقع الجغرافي المكسيك عديدا من الامتيازات، لعل أوضحها سهولة الوصول، البري أو البحري أو الجوي لمنتجات الشركات العاملة على الأراضي المكسيكية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر سوق استهلاكية في العالم، فالفارق الزمني لسلعة متجهة من إحدى الدولتين نحو الأسواق الأمريكية يصل إلى 35 يوما، المكسيك "خمسة أيام" والصين "40 يوما"، إضافة إلى تكاليف الشحن التي قد تصل أحيانا إلى الضعف مرتين بين الدولتين.

توفر الميكسيك يدا عاملة ماهرة بأرخص الأثمان، فسوق الشغل في الدولة يقدم عروضا تغري المستثمرين، تكفي الإشارة إلى تخرج عشرات الآلاف من الطلاب سنويا من الجامعات المكسيكية، في تخصصات علمية وتقنية وفنية دقيقة "الطيران، الفضاء، الإلكترونيات، الأجهزة الطبية، السيارات، والتكنولوجيا النظيفة..."، إلى جانب الانخفاض الملحوظ في الأجور مقارنة بالصين، حيث يبلغ متوسط الأجر في المكسيك 2.5 دولار للساعة، ما يجعلها تقل بنحو 15 في المائة، عن الأجور في الصين.

تحظى المكسيك على الصعيد الدولي بوضع استثنائي مقارنة بالصين، فالدولة، وضد سياسة ومبادئ الاشتراكية السائدة في أمريكا اللاتينية، وقعت 12 اتفاقية تجارة حرة مع ما يقرب من 50 دولة حول العالم، كان أحدثها اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة عبر المحيط الهادئ، الذي يتيح للمصنعين والموردين الوصول بدون تعريفة جمركية إلى 11 دولة في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ "كندا، أستراليا، بروناي، تشيلي، اليابان، ماليزيا، المكسيك، نيوزيلندا، البيرو، سنغافورة، وفيتنام".

انفتاح الدولة مكنها من جلب اهتمام أكبر الشركات في مجال الطيران والأجهزة الطبية وتلك العاملة في مجال تصنيع قطع غيار السيارات والتكنولوجيا، حيث تحتل المركز السابع كأكبر منتج للسيارات في العالم، كما تجاوزت اليابان أخيرا باعتبارها ثاني أكبر مصدر لقطع غيار السيارات إلى الولايات المتحدة.

تفيد الأرقام بأن رهان الولايات المتحدة الأمريكية على المكسيك ليس وليد لحظة كورونا، فإحصائيات منظمة الأمم المتحدة، تشير إلى تصدير المكسيك بضائع إضافية بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي، منذ بدء الحرب التجارية في صيف 2018، خاصة مع شحن المكسيك مزيدا من الصادرات إلى جارتها في أمريكا الشمالية، لتكون بذلك من أكبر المستفيدين من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، واستمر الأمر على المنوال ذاته 2019، إذ ازداد حجم التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الولايات المتحدة والمكسيك إلى 614.5 مليار دولار أمريكي في 2019.

يرى بعض المراقبين أن حظوظ المكسيك لتحل محل الصين ضعيفة، بالنظر إلى ما تتخبط فيه من مشكلات جمة وأزمات متوالية، فانتصر بعضهم لفيتنام فيما رأى آخرون أن المستقبل للهند كبديل للعالم عن الصين. يحظى كلا الاقتراحين بمنسوب من المعقولية، وكثير من الانتقادات، فلدى فيتنام نقص كبير في الأيدي العاملة ومشكلات جمة في البنية التحتية، ما يتسبب في تأخير عملية الإنتاج. أما بالنسبة إلى الهند التي تمتلك القوة البشرية، فلديها تخصص كبير في المهارات المطلوبة للتصنيع. مهما تكن نتيجة الترجيح بين هذه الدول أو غيرها فالحقيقة واحدة، مفادها أن الصين لن تبقى في المستقبل القريب مصنع العالم.