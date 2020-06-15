نُزْهَة وكَشْتَة



كثيرا ما نسمعهم يقولون: كَشْتَة، وهذه الكلمة ليست عربية – كما جاء في معجم "الدخيل في اللغة" بل هي كلمة أعجمية من أصل فارسي يقابلها في العربية الصحيحة – كلمة "نُزْهَة" بمعنى التنزه والمكان البعيد كما في المعجم الوسيط، فهي الرديف العربي أو البديل العربي لكلمة "كَشْتَة"، فعلينا الالتزام بالرديف العربي وهو كلمة "نُزهَة" أو "رِحلة" كذلك ومعناها الارتحال وإحلاله مكان اللفظ الأعجمي حفاظا واعتزازا بلغتنا العربية التي هي هويتنا وشخصيتنا، ولغة دستورنا، وتراثنا، وثقافتنا، وبلغتنا نرتقي كما ارتقى الذين يعتزون بلغاتهم.

وبعضهم لا يمنع من استعمال الألفاظ الأعجمية المعربة مثل "كشتة" لكن الأولى في نظري استعمال البديل العربي ما دام موجودا.