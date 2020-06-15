السينما تعلق آمالها على فيلم كريستوفر نولان الجديد للانتعاش

سيطرح الفيلم عالميا في 31 تموز (يوليو) المقبل.

تستعد دور العرض السينمائية حول العالم للعودة إلى مزاولة نشاطها من جديد، واستقبال روادها بعد أشهر من الإغلاق نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وسيكون فيلم الإثارة والتشويق "تينيت" للمخرج البريطاني، كريستوفر نولان، من أوائل الأفلام التي تستقبلها دور السينما من أجل جذب الجماهير مرة أخرى، بعد الإغلاق المرتبط بالوباء العالمي، بحسب "رويترز".

وسيطرح الفيلم عالميا في 31 تموز (يوليو) المقبل، وهو من إنتاج شركة ورانر براذرز.

وتدور أحداث فيلم كريستوفر نولان حول عميل سري مكلف بمنع حدوث حرب عالمية جديدة، وهو من بطولة روبرت باتنسون وإليزابيث ديبيكي وآرون تايلور جونسون وكينيث برانا.

واشتهر نولان من إخراجه أفلاما حققت نجاحا عالميا، مثل "إنسبشن" و"إنترستلر" و"دانكرك"، إلى جانب ثلاثية أفلام "ذا دارك نايت" التي تتناول بطل مجلات "دي سي" الهزلية "باتمان".

ويأمل مشغلو السينما وصناع هوليوود أن يساعد "تينيت" والأفلام الأخرى المعروضة معه في إيجاد حالة من الانتعاش بين رواد السينما في أواخر موسم الصيف. ويخشى العاملون في قطاع السينما وطواقم الإنتاج السينمائي فقدان وظائفهم ودخولهم، وذلك بعد أن أجبر "كوفيد - 19" صناعة السينما على التوقف.