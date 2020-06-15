«أكرموا كبارنا» .. لمسة وفاء وتقدير للتوعية بحقوقهم

في خطوة لرعاية كبار السن وإشراكهم في المجتمع والاستفادة من تجاربهم والتعامل الأمثل معهم، أطلقت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار"، حملة إلكترونية توعوية بعنوان "أكرموا كبارنا"، بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للأعمال الإنسانية.

وقال عبدالعزيز الهدلق المدير التنفيذي لجمعية "وقار"، إن الحملة عبارة عن محتوى معرفي يتضمن رسالة صادقة موجهة من كبار السن من الآباء والأمهات إلى المجتمع توضح مفهوم الإساءة وأشكالها، وكيفية وقايتهم وحمايتهم.

وأوضح أن الحملة جاءت في نسختها الثانية بعد نجاح الحملة الأولى التي وجدت تفاعلا كبيرا من المجتمع، موضحا أنها تشمل فعاليات عدة منها، المشاركة في لقاء بعنوان "تحسين التعامل مع كبار السن من الجانب النفسي والاجتماعي والاقتصادي" في بث مباشر عبر إحدى منصات وسائل التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع جمعية التنمية الأسرية في حائل "وفاق"، إضافة إلى المشاركة بجلسة حوارية بعنوان "سلامة التعامل مع كبار السن في ظل جائحة كورونا"، في بث مباشر بالتعاون مع لجنة شؤون الأسرة في مجلس منطقة مكة المكرمة، كما ستشارك في بث للتعريف بالجمعية وتوضيح الآليات والجهود التي تبذلها "وقار" في إطار دعم ومساندة كبار السن بالتعاون لجنة شؤون الأسرة في مجلس منطقة الجوف.