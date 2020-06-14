خطة لمساعدة قطاع السيارات في إسبانيا بنحو 3.7 مليارات يورو

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأحد تخصيص 3,75 مليارات يورو ضمن خطة لمساعدة قطاع صناعة السيارات الذي يمثل إحدى ركائز الاقتصاد والمتضرر بشدة من فيروس كورونا المستجد.

وقال سانشيز في خطاب متلفز إن "الحكومة عملت يدا بيد مع القطاع لوضع خطّة كاملة تستجيب حاجاته وتساعد في تحقيق انتقال بيئي عاجل".

وأضاف رئيس الوزراء الاشتراكي أن الخطة التي ستقدم رسميا الاثنين "ستمول عبر موازنة تبلغ 3,75 مليارات يورو".

ووفق سانشيز، تشمل الخطة "تمويلات موجهة لتجديد أسطول المركبات مع مساعدات مخصصة للسيارات الكهربائية"، لكنها تضم أيضا مساعدات للبحث والابتكار وحوافز ضريبية لتحسين تنافسية القطاع بحسب ما نشرت "الفرنسية" .

ويتماشى الدعم الموجه لشراء السيارات الكهربائية مع خطة الانتقال البيئي التي وضعتها الحكومة، وتأمل الأخيرة أن تكون جميع السيارات الجديدة في البلاد "خالية من الانبعاثات" بحلول 2040.

وأعلن سانشيز أيضا خطة دعم لقطاع السياحة سيتم تقديمها الخميس. ويشكل هذا القطاع 12 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي وقد تضرر بشدة من أزمة كوفيد-19.

ويعتبر قطاع صناعة السيارات إحدى ركائز اقتصاد إسبانيا، ثاني أكبر مصنّع أوروبي بعد ألمانيا.

وذكّر سانشيز أن هذا القطاع يوفر 10 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي، وخُمس صادرات البلاد ويوظف مليوني شخص بشكل مباشر وغير مباشر.

وأعلنت مجموعة نيسان اليابانية اخيرا إغلاق مصانعها في برشلونة (شمال شرق) التي توفر أكثر من 20 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، كما أعلنت شركة فورد الأميركية إلغاء 350 وظيفة في مصنعها بفالنسيا (شرق).

وأعلنت دول أخرى خططا لمساعدة قطاع صناعة السيارات على غرار فرنسا التي أعلن رئيسها إيمانويل ماكرون نهاية مايو خطة لإنعاش القطاع تتجاوز قيمتها 8 مليارات يورو.