أمر ملكي بتسمية 7 من أعضاء النيابة العامة أعضاء في مجلس النيابة العامة لمدة أربع سنوات

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمره الكريم بتسمية سبعة من أعضاء النيابة العامة أعضاءً في مجلس النيابة العامة لمدة أربع سنوات.

وثمَّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب رئيس مجلس النيابة العامة صدور الأمر الملكي ، وما تحظى به النيابة العامة من دعم كبير من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في سبيل تعزيز منظومة العدالة الناجزة في مرفقها، وتطوير نظامها وترسيخ أعمالها القضائية بما يمكّنها من ممارسة اختصاصاتها باستقلال تام وفقاً لأحدث أنظمة النيابات القضائية عالمياً بحسب واس.

وقال : "إن هذا الأمر الملكي الكريم يأتي دعماً لمجلس النيابة العامة في مباشرة أعماله المنصوص عليها نظاماً، كأول مجلس يحظى بشرف التسمية من خادم الحرمين الشريفين".