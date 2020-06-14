هيئة السوق المالية تطرح مشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية على العموم لإبداء الرأي

أصدر مجلس هية السوق المالية قراره المتضمن نشر مشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة لاستطلاع مرئيات العموم لمدة ستين يوماً تقويمياً، تنتهي بتاريخ 22/12/1441هـ الموافق 12/08/2020م.

وسعياً من هيئة السوق المالية في بناء سوق مالية متقدمة، ذات دور فاعل ومحوري في تلبية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد، تبرز أهمية تعزيز دور السوق في دعم نمو الشركات واستدامتها , تهدف التعديلات المقترحة على قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة إلى تنظيم وتطوير السوق المالية، وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، لتصبح سوقًا متقدمة تدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتزيد من كفاءة القطاع المالي.



وتضمن مشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة عدداً من التعديلات المقترحة في ضوء التعديلات المقترحة ضمن مشروع تعديل لائحة الأشخاص المرخص لهم الذي سبق نشره لاستطلاع مرئيات العموم، وذلك فيما يتعلق بتطوير فئات تصنيف العملاء، ومتطلبات معرفة العميل، وفهم العميل للمخاطر، وملاءمة العميل، إضافةً إلى تعديل متطلبات الحد الأدنى للمبلغ المترتب على كل مطروح عليه (من غير المستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين) في الطرح المحدود، وقصر طرح الأوراق المالية التعاقدية غير المدرجة على الحالات التي يكون فيها جميع المطروح عليهم مستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين، أو موظفين لدى المصدر أو لدى أي من تابعيه . كما جرى اقتراح عدد من التعديلات على قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة في ضوء التعديلات المقترحة على الهيكل الخاص بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة التي تطرح أدوات دين ضمن مشروع تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة الذي سبق نشره لاستطلاع مرئيات العموم، إضافةً إلى اقتراح عدد من التعديلات فيما يتعلق بطرح المنشآت ذات الأغراض الخاصة لأدوات الدين.

كما يسر الهيئة أن تتلقى آراء المهتمين والمعنيين وملاحظاتهم من خلال النموذج المخصص لذلك عبر البريد الكتروني:

([email protected]).

وستكون جميع الآراء والملاحظات محل العناية والدراسة؛ لغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية للمشروع.‏

ويمكن الاطلاع على المشروع من خلال الروابط الآتية:

مشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة

نموذج تقديم المرئيات