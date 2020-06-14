1.05 مليار ريال الأرباح المجمعة لشركات الإسمنت المدرجة خلال الربع الأول.. نمت 62%

حققت شركات الأسمنت المدرجة خلال الربع الأول من العام الحالي 2020 صافي أرباح بلغ 1.05 مليار ريال مقارنة بنحو 647.2 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، حيث قفز صافي الأرباح المجمعة بنحو 62.1 في المائة.

وبحسب تحليل لوحدة التقارير بصحيفة "الاقتصادية" والذي أستند على بيانات السوق المالية تداول ، فقد نمت أرباح جميع شركات الأسمنت على أساس سنوي ( 14 شركة)، حيث حققت شركة أسمنت الجوف أعلى نمو بصافي الأرباح من بين القطاع وبنحو 918 في المائة، فيما حققت أسمنت تبوك نمو بصافي الربح للفترة 696 في المائة، تلاه أسمنت المدينة بنمو للأرباح بلغ 562 في المائة.

في حين نجد الأقل نموا من نصيب شركة أسمنت السعودية والتي نمت بنحو 11 في المائة ليبلغ صافي الربح 147.6 مليون ريال مشكلة 14 في المائة من صافي ربح القطاع، تلاه أسمنت العربية بنمو 22 في المائة ثم أسمنت ينبع 27 في المائة.

وبالمقارنة مع الربع السابق ( الربع الرابع 2019) فقد نمت أرباح شركات الأسمنت بنحو 11 في المائة، حيث نمت جميعها باستثناء كل من أسمنت الشمالية و أسمنت العربية وكذلك أسمنت القصيم بعد تراجع صافي الربح بنحو 25 في المائة و 39 في المائة و23 في المائة على التوالي.