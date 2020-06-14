"تداول": إتاحة الإفصاحات للمستشارين الماليين على الموقع الإلكتروني

أعلنت شركة السوق المالية السعودية اليوم عن تمكين المستشارين الماليين من الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بمرحلة الطرح والإدراج في السوق الرئيسية ونمو –السوق الموازية، والالتزامات المتعلقة بمدير الاستقرارالسعري على الموقع الالكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) وذلك من خلال النظام الآلي المحدد للإفصاح.

يأتي ذلك سعياً من شركة السوق المالية السعودية (تداول) إلى تعزيز الثقة في السوق المالية ورفع مستويات الحوكمة والإفصاح و توفير المعلومات اللازمة لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم، وانطلاقاً من دورها في تحسين سبل الافصاح وتوفير الأدوات اللازمة لرفع مستوى الشفافية في السوق.

