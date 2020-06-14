مصر: عجز الميزان التجاري يهبط نحو ‭39‬% في مارس

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد إن عجز الميزان التجاري هبط 38.6 بالمئة على أساس سنوي في مارس إلى 2.69 مليار دولار.

وبحسب (رويترز) أوضح جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات انخفضت 18 بالمئة إلى 2.24 مليار دولار في مارس، في حين تراجعت قيمة الواردات 30.6 بالمئة إلى 4.93 مليار دولار.

وتراجعت واردات المنتجات البترولية 70 بالمئة والمواد الأولية من الحديد والصلب 8.9 بالمئة.