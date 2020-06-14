الخطوط السعودية: جميع الرحلات الجوية الدولية مازالت معلقة  

أكدت "الخطوط السعودية"، اليوم الأحد، أن جميع الرحلات الجوية الدولية مازالت معلقة حتى إشعار آخر، باستثناء رحلات عودة المقيمين المغادرين من المملكة العربية السعودية والقادمين على منصة عودة، بحسب ما نقلت "د ب ا".

وأوضحت الخطوط السعودية، أنها لم تستأنف الرحلات الدولية وفي حال تم استئناف الرحلات سيتم الإعلان عبر جميع قنواتها.

وكانت الخطوط السعودية استأنفت رحلاتها الداخلية يوم الأحد 31 مايو الماضي.

ونفت الشركة أي ارتفاع في سعر تذكرة الطيران خلال الفترة المقبلة وقالت إن "المعلومات المتداولة التي تزعم ارتفاعا في سعر تذكرة الطيران خلال الفترة القادمة مزورة وغير صحيحة.

وكانت السعودية قررت في 15 مارس الماضي تعليق الرحلات الجوية الدولية في إطار جهودها للسيطرة على فيروس "كورونا".