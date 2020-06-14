متظاهر لبناني يتلقى ضربة من جندي خلال تظاهرات في مدينة طرابلس اللبنانية ضمن احتجاجات واسعة شهدتها البلاد بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية.
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