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أحداث في صور

متظاهر لبناني يتلقى ضربة من جندي خلال تظاهرات في مدينة طرابلس

«الفرنسية »

متظاهر لبناني يتلقى ضربة من جندي خلال تظاهرات في مدينة طرابلس اللبنانية ضمن احتجاجات واسعة شهدتها البلاد بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية.

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