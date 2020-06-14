426 ألف وفاة عالميا .. والصين تعيش رعب انتشار الوباء مجددا

سيدة تمر عبر كشك التعقيم لدى دخولها إحدى دور السينما في إسبانيا. "الفرنسية"

فيما تجاوزت أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حول العالم، 426 ألف وفاة، وتخطت الإصابات 7.6 مليون إصابة، حشدت الصين جيشها، وسرعت الاختبارات، في إطار السباق العالمي للعثور على لقاح للفيروس، بينما تواجه مختبراتها في الوقت ذاته مهمة تحسين صورتها التي شوهتها فضائح صحية في الماضي.

وفي إطار المخاوف من تفشي كوفيد – 19 مجددا في الدولة التي ظهر فيها قبل ستة أشهر، أعلنت السلطات الصينية أمس، فرض حجر صحي على 11 حيا في العاصمة بكين بسبب ظهور بؤرة جديدة للفيروس.

حتى أمس، أعلنت الصين، دون احتساب ماكاو وهونج كونج، 4634 وفاة من أصل 83075 إصابة، تعافى منها 78367 شخصا.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 426029 شخصا، حول العالم، منذ ظهوره في الصين في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وفق تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية، عصر أمس، استنادا إلى مصادر رسمية.

وسجلت رسميا أكثر من 7663680 إصابة في 196 دولة ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافى منها 3441600 على الأقل.

ولا تعكس الأرقام إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إن دولا عدة لا تجري فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع الذين يحتكون بالمصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

وتعد الولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد - 19 مطلع شباط (فبراير) الماضي، البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات والإصابات، مع تسجيلها 114669 وفاة من أصل 2048986 إصابة. وتعافى 547386 شخصا على الأقل.

وبعد الولايات المتحدة، ضمن الدول الأكثر تضررا بالوباء، تأتي البرازيل بتسجيلها 41828 وفاة من أصل 828810 إصابات، تليها بريطانيا بـ41481 وفاة من أصل 292950 إصابة، ثم إيطاليا بـ34223 وفاة من أصل 236305 إصابات، وفرنسا مع 29374 وفاة من أصل 193090 إصابة.

وأحصت أوروبا، أمس، 187010 وفيات من أصل 2373980 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 122773 من أصل 2146929 إصابة، وأمريكا اللاتينية والكاريبي 76365 وفاة من أصل 1571192 إصابة، وآسيا 22272 وفاة من أصل 800196 إصابة، والشرق الأوسط 11380 وفاة من أصل 536517 إصابة، وإفريقيا 6098 وفاة من أصل 226194 إصابة، وأوقيانيا 131 وفاة من أصل 8676 إصابة.

وقال أنتوني فوتشي، كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي أبلغت عنه عدة ولايات قد يخرج عن السيطرة إذا لم توضع نظم قوية لتعقب المخالطين.

وأوضح فوتشي، لشبكة سي.إن.إن الإخبارية الأمريكية، أن الولايات المتحدة معرضة لزيادة في عدد الإصابات مع رفع القيود عن النشاط الاقتصادي.

وأضاف، "عندما تبدأ برؤية مزيد من الحالات في المستشفيات، فهذا بالتأكيد علامة تحذير بأنك في موقف تتخذ فيه الاتجاه الخاطئ".

وذكر مسح لـ"رويترز" أن 114 ألف شخص حتى الآن توفوا بمرض كوفيد - 19 في الولايات المتحدة.

وتشهد نحو ست ولايات أمريكية ارتفاعا في عدد المرضى داخل المستشفيات.

وأمر جاري هربرت، حاكم ولاية يوتا، أمس الأول، معظم مناطق الولاية بوقف إجراءات رفع القيود بعد حدوث قفزة في عدد الإصابات. وأصبحت البرازيل ثاني أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا المستجد في عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة، حيث يسجل تدفق جديد لمصابين ما يثير الخشية من موجة إصابات ثانية. وتجاوزت البرازيل بتسجيلها 41 ألفا و828 وفاة منذ بداية تفشي الوباء، المملكة المتحدة في عدد الوفيات بكورونا المستجد. وأكبر دولة في أمريكا اللاتينية يبلغ عدد سكانها 212 مليون نسمة هو أيضا الدولة الثانية من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة مع 828 ألفا و810.

وقال مايك راين، مدير برنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، "إن الوضع في البرازيل مقلق. كل الولايات تأثرت بالفيروس". وأضاف، "نظام الصحة لم يبلغ أقصى طاقته، لكن في بعض المناطق هناك ضغط قوي على أسرّة العناية المركزة".

وأثار الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف جايير بولسونارو، الذي يقلل من حجم الوباء منذ بداية تفشيه ويدعو إلى استئناف الأنشطة الاقتصادية، جدلا بعد طلبه مساء الخميس الماضي من الشعب تصوير المستشفيات بالفيديو للتحقق من امتلائها، مشككا في نقص أجهزة التنفس والأسرّة في العناية المركزة، الأمر الذي ندد به العاملون في مجال الرعاية الصحية.

وأيضا في أمريكا اللاتينية، بؤرة الوباء العالمي مع نحو 75 ألف وفاة في المجمل، سجلت المكسيك وتشيلي أسوأ أعدادها اليومية. وبلغ العدد الإجمالي للوفيات في المكسيك 5222 وفي تشيلي 2870.

وأعلنت الحكومة الفنزويلية تمديدها لشهر إضافي "حال التأهب" التي أعلنت في 13 آذار (مارس) للحد من تفشي الوباء، وهي الأساس القانوني الذي يسمح للسلطات بتمديد فرض تدابير العزل.

السيناريو نفسه يحصل في جنوب إفريقيا حيث سجل عدد الإصابات ارتفاعا مفاجئا بلغ أكثر من عشرة آلاف في يوم واحد، ما رفع الحصيلة الإجمالية إلى 62 ألفا، بعد أسبوع من تخفيف إجراءات العزل.

وفي ألمانيا، طالب كلاوس راينهارت، رئيس الغرفة الاتحادية للأطباء، بإدخال مزيد من التحسينات على آليات مواجهة الأزمات الصحية. وقال إن الأزمة أظهرت ضرورة تعزيز الربط الشبكي والتنسيق بين الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يسري على هياكل التسجيل والمنصات الإلكترونية لتطبيقات كورونا والمخزون من وسائل الحماية وتطوير الأدوية والأمصال.