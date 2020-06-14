زيدان: طهوت .. وكانت كارثة

رأى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد لكرة القدم، أنه لا يحب اللعب دون جماهير، بسبب القيود الصحية المفروضة على عودة الدوري الإسباني، بعد انقطاع لنحو ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد في أول مؤتمر صحافي افتراضي له بعد انتهاء فترة العزل، عشية مباراة فريقه أمام إيبار اليوم، أنهم سيتأقلمون على الوضع، وقال، "غياب الجماهير لن يسرق فرحتنا وفرصة عودتنا لخوض المباريات، سنفتقدهم لكن الجميع سعداء للعودة".

وردا على سؤال عما إذا كان الأمر أشبه بانطلاق كأس العالم، قال، "أحب هذه المقارنة، أؤيدها، لاعبو فريقي يعرفون أجواء اللعب في الأدوار النهائية لكأس العالم أو كأس أوروبا".

وتابع "الأمر الأهم هو الاستعداد وأعتقد أننا استعددنا بطريقة جيدة جدا، نخوض مباراتنا الأولى اليوم وسنقدم كل ما لدينا، أنا إيجابي لما قمنا به مع اللاعبين وعلينا أن نظهر ذلك على أرض الملعب الآن، لا توجد أعذار، سنستعد جيدا للمباريات المتبقية، لدينا أكثر من شهر من المسابقات وسنقدم كل شيء لإحراز لقب الليجا".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بفارق نقطتين عن برشلونة حامل لقب الدوري في آخر موسمين.

وأضاف زيدان "جاهز للعودة كان لدينا أقل من شهر لاستعادة لياقتنا، وأعتقد أن هذا كاف، سنتعرض لإرهاق إضافي لإنهاء المباريات وهذا مؤكد، بقينا في المنزل مثل الجميع، حاولت الطهي لكنها كانت كارثة، لذا ركزت على كرة القدم".