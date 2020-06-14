للنصر .. الرياض الحل الأنسب

قد تضطر إدارة نادي النصر لإلغاء فكرة إقامة معسكر خارج الرياض وفي أجواء أكثر برودة في حال لم تتحقق مطالب خاصة بالجهاز الفني، الطبي، والإداري لحرص الإدارة على إيجاد مقر كامل لاحتضان المعسكر. وبدأت إدارة النصر مناقشاتها مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا لبحث استعدادات فريقها بعد قرار استئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ونصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وإقامة معسكر إعدادي، حيث يرجح أن يكون في الرياض بشكل مبدئي.

وكشف لـ"الاقتصادية" مصدر، أن إقامة معسكر في الطائف أو أبها أو الباحة فكرة مطروحة ومتفق عليها، وقال، "تكمن الصعوبة في توفير متطلبات عدة منها وجود ملاعب، وفنادق مناسبة تحتضن بعثة الفريق مع ضرورة التأكد من الاحترازات الصحية فيها 100 في المائة". وأضاف "في حال لم تتحقق المطالب؛ سيكون الخيار الأقرب إقامة معسكر داخلي في مقر النادي لضمان تحقق الأهداف والإعداد بشكل مميز للمحافظة على اللقب".

من ناحية أخرى، تبقى قص عشب ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود "الرمز" ليكون جاهزا لاستقبال التدريبات، حيث أصبح في مراحله الأخيرة، وقد يحتاج إلى نحو أسبوع ليكون جاهزا. كما بدأ فراس البريكان، الأسترالي براد جونز، عمر هوساوي، وعبدالله مادو أمس، الحضور للعيادة الطبية لأداء بعض التدريبات التأهيلية واللياقية، فيما أبلغت إدارة النادي اللاعبين ليكونوا جاهزين للعودة، حيث ينتظرون الترتيبات الأخيرة من الجهاز الفني، وتحديد موعد وصوله للسعودية قبل انطلاق التدريبات.