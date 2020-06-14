راتبان يبقيان رومارينهو مع الاتحاد

رومارينهو

أقنعت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي اللاعب البرازيلي روماريو ريكاردو "رومارينهو" بالعدول عن قراره بفسخ العقد، لخوض ما تبقى من الموسم الحالي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "ثماني جولات" والدور الحاسم من كأس محمد السادس للأندية الأبطال "سيلاقي الشباب في نصف النهائي" بشرط حصوله على راتب شهرين من أصل أربعة رواتب. وأرسل رومارينهو أمس موافقة خطية للنادي يؤكد فيها سحب شكواه التي رفعها للاتحاد الدولي "فيفا" بخصوص فسخ العقد، حيث أصبح يملك الضوء الأخضر للمشاركة مع الاتحاد حتى نهاية الموسم الحالي، رغم تداول الأنباء عن فتح ناد عاصمي المفاوضات معه للظفر بخدماته بعد فسخه للعقد.

وكشف لـ"الاقتصادية" مصدر خاص، أنه وعلى الرغم من امتلاك اللاعب موافقة "فيفا" على فسخ العقد إلا أن إدارة الاتحاد تسعى لإقناع اللاعب لإكمال عقده الذي تبقى منه موسم إضافي، وتسليمه مستحقاته المالية المتأخرة كافة كون اللاعب ووكيله يملكان عروضا عدة من أندية محلية وخليجية للحصول على خدماته.

من جانب ثان، اجتمع الحائلي ونائبه أحمد كعكي مع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي لمناقشة عودة الفريق والاستعداد للمرحلة الحاسمة في الدوري.

واتفق الثلاثي على اختيار الطائف مقرا لمعسكر الفريق الإعدادي للدوري.

وينتظر أن يشرف على بداية التدريبات المدرب الوطني محمد العبدلي لحين وصول الجهاز الفني من البرازيل.