الفيصل: نستهدف العالم الافتراضي بـ «لومان»

الأمير عبدالعزيز الفيصل

أكد الأمير عبدالعزيز الفيصل وزير الرياضة، أن سباق "لومان 24 ساعة"، الذي ترعاه السعودية، يعطي مزيدا من الشغف والحماس، وقال "لومان سباق رائع، واستراتيجيتنا تستهدف العالم الافتراضي، خلال فترة التوقف بسبب فيروس كورونا، ورغم أن لومان سباق افتراضي، إلا أنه من الجيد مشاهدة مثل هذه النوعية من السباقات الحماسية، وما نراه الآن على الشاشات، يبدو واقعيا".

وتابع: "قمنا بعديد من البرامج حيال الصحة والسلامة في الظروف الراهنة، أملا في أن يبقى الجميع بخير، وكانت لدينا مساع لمبادرة سباق لومان، حتى نقدم رسالتنا للعالم".

وأضاف، "في غضون الشهرين الماضيين، نفذنا منافسات متعددة، بمشاركة مجموعة كبيرة من اللاعبين حول العالم، وتمكنا من جمع نحو عشرة ملايين دولار لدعم الجمعيات الخيرية، وتعزيز جهودها في محاربة فيروس كورونا".

ويجمع السباق 50 سائقا من حول العالم حيث يضم خمسة سائقين من فورمولا من بينهم الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول، لاندو نوريس سائق مكلارين، إضافة إلى فرناندو ألونسو الفائز بسباق لومان مرتين وبطل العالم في فورمولا 1 في مناسبتين.

