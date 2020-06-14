الأهلي: متأخرات دي سوزا سلمت

دي سوزا

نفت إدارة نادي الأهلي وجود أي خلافات مع اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا، حيث تم حلها من قبل، بتسليمه راتب شهرين بموجب خطاب رسمي تقدم به في ذلك الوقت الذي سبق سفره إلى بلاده الموجود فيها حاليا برفقة عائلته مثله مثل بقية اللاعبين الأجانب.

وكان دي سوزا قد أثار الجدل بتغريدة من كلمتين عبر حسابه الرسمي في "تويتر" حيث قال، Game Over أي "انتهت اللعبة".

وقال مصدر خاص، "لا ندري ماذا يقصد دي سوزا بهذه التغريدة، ولا سيما أن جميع الخلافات السابقة معه قد تم حلها بما فيها متأخراته المالية، حيث تسلم راتب شهرين بعد أن تقدم بخطاب رسمي قبل سفره، وسمحت إدارة النادي له ولباقي اللاعبين الأجانب بالسفر إلى دولهم نتيجة توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا الجديد".

وأوضح أن السبب الرئيس وراء تأخر صرف مرتبات الأشهر الماضية بعد أن تم تسليم اللاعبين راتب شباط (فبراير) الماضي، يعود إلى جائحة فيروس كورونا، وقال، "التأخير طبيعي في ظل توقف جميع النشاطات الرياضية إلى جانب ترتيب عديد من الأمور الخاصة بتقليص رواتب اللاعبين المحليين والأجانب".

وزاد، "هناك تحرك حاليا من مسؤولي النادي لتأمين الرواتب وصرفها قبيل عودة المنافسات، علما بأنه تم التواصل مع جميع اللاعبين حول تخفيض 50 في المائة بناء على مرئيات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

من جهة أخرى، قطعت إدارة النادي شوطا كبيرا نحو تجديد عقد اللاعب عبدالفتاح عسيري الذي شارف على الانتهاء، وينتظر أن يتم ذلك قبيل دخوله الفترة الحرة.

وعلمت «الاقتصادية» من مصادرها أن اللاعب لم يمانع من العرض الذي قدمه الأهلي له المتمثل في السقف الأعلى الخاص باللاعبين المحترفين الذي يبلغ 1.8 مليون ريال في العام الواحد لثلاثة أعوام، وربما يتم إغلاق ملفه مع عودة التدريبات الجماعية.