في ألمانيا .. سينما سيارات تستضيف مسابقة للقفز بالزانة

جانب من المسابقة وقد اصطفت الجماهير في سياراتها للمشاهدة. "الفرنسية"



استمتعت جماهير ألعاب القوى المحرومة من البطولات المباشرة بحدث مصغر للقفز بالزانة أمس الأول، حيث فاز الألماني توربين بليش بالمسابقة التي شاهدها جمهور في سينما للسيارات في دوسلدورف في ألمانيا، بحسب "رويترز".

وفي غياب أرماند دوبلانتيس حامل الرقم القياسي العالمي، سجل بليش 5.55 متر بينما تنافس المتسابقون لأول مرة أمام مشاهدين في ألمانيا منذ جائحة فيروس كورونا.

وشاهدت الجماهير، التي التزمت بقواعد التباعد الاجتماعي، الحدث من سياراتها إما على الهواء مباشرة أو عبر شاشة عرض عملاقة في سينما للسيارات في دوسلدورف.

وأظهر البعض المساندة والصبر بعد توقف المسابقة، التي شارك فيها عدد من متسابقي الصف الثاني، لمدة 20 دقيقة بسبب الرياح القوية.

وأسهمت المسابقة في جمع الأموال لجمعية سرطان الأطفال في مستشفى جامعة دوسلدورف.

وعادت الحياة إلى مسابقات ألعاب القوى الخميس الماضي، لكن بدون جماهير، بلقاء أوسلو ضمن الدوري الماسي.

وفاز السويدي دوبلانتيس، صاحب الرقم القياسي العالمي وقدره 6.18 متر، بمسابقة القفز بالزانة في اللقاء محققا 5.86 متر.