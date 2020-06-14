كي لا تكون حصيلتنا من الجائحة مجرد أرقام

بعد خمسة أشهر من بدء مسؤولي الصحة العامة القلق بشأن مرض الجهاز التنفسي الغامض في الصين المعروف الآن باسم كوفيد - 19، بلغ عدد القتلى الرسمي أكثر من 400 ألف شخص، وأصيب الملايين بالفيروس.

هناك جهد بحثي عالمي غير مسبوق أنتج عشرات الآلاف من الأوراق العلمية، وهي توضح كثيرا من جوانب فيروس كورونا الجديد وطريقة تأثيره في جسم الإنسان. هناك أمور كثيرة غامضة. فيما يلي نلخص ما نعرفه وما لا نعرفه.

كم عدد الأشخاص المصابين حتى الآن؟ مع توافر اختبارات الأجسام المضادة الدقيقة للكشف عن علامات العدوى السابقة، بدأت الاستطلاعات حول العالم في تقديم أرقام أكثر واقعية من تلك المدرجة في النماذج الوبائية، في وقت مبكر من الوباء.

يشير الاختبار الأسبوعي الذي أجراه مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا ONS إلى إصابة 6.8 في المائة من السكان في إنجلترا، وبالتالي طوروا أجساما مضادة للفيروس في أجسامهم.

وأشار أحدث استطلاع وطني في إسبانيا نشر الأسبوع الماضي إلى إصابة 5.2 في المائة من السكان. تختلف الصورة في المدن الكبيرة حيث انتشر كوفيد - 19 بأسرع معدل قبل الإغلاق، وتسارع بفعل الكثافة السكنية العالية.

قال مات هانكوك وزير الصحة البريطاني إن 17 في المائة من سكان لندن يحملون أجساما مضادة لفيروس كورونا.

واحدة من أعلى المعدلات المؤكدة كانت في مدينة نيويورك، حيث بلغت 22.7 في المائة، وفقا لدراسة أجرتها وزارة الصحة في ولاية نيويورك وجامعة ولاية نيويورك في ألباني.

ومع ذلك، فإن هذه المستويات أقل بكثير من 60 في المائة اللازمة لتشكل "مناعة القطيع" بما يكفي لمنع الفيروس من الانتشار. وعلى أي حال، كما يؤكد العلماء، لا أحد يعرف حتى الآن قوة حماية المناعة التي يتم اكتشافها أو إلى متى ستستمر.

ما نسبة المصابين بالفيروس الذين تظهر عليهم أعراض المرض؟ فيروس Sars-Cov-2 المسؤول عن كوفيد - 19 يصيب معظم الناس دون أن يكشف عن وجوده على الإطلاق. يظهر عدد من الدراسات أن ما يقرب من ثلثي الأشخاص الذين يحملون ما يكفي من الفيروس، لتظهر نتائج اختباراتهم انهم مصابون بالفيروس، لا تظهر عليهم أي أعراض أثناء الإصابة. من غير الواضح ما مدى إمكانية أن يصيبوا الآخرين بالعدوى.

توصلت دراسة لسفينة سياحية أمضت معظم شباط ( فبراير) الماضي في الحجر الصحي قبالة اليابان، بينما انتشر الفيروس عبر الركاب والطاقم، أن 72 في المائة من الإصابات كانت من دون أعراض.

وأسفر مسح مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا عن نتيجة مماثلة، حيث وجد أن 70 في المائة من المصابين لم تظهر عليهم أي أعراض. وأشارت البيانات الحكومية في الصين إلى أن 60 في المائة من جميع حالات المسجلة في نيسان (أبريل) الماضي، لم تظهر عليها أي أعراض.

قالت ماريا فان كيركوف، مسؤولة في منظمة الصحة العالمية إن من النادر أن يعمل شخص مصاب بالعدوى من دون أعراض على نقل الفيروس لأشخاص آخرين، وفقا لبيانات ناشئة عن مخططات التتبع والتقصي في عدد من الدول.

كم من الوقت يستغرق كوفيد - 19 لإيذاء الجسم؟ عادة ما تكون فترة الحضانة للمرضى الذين تظهر عليهم الأعراض من خمسة إلى ستة أيام، ولكن ما بدا في البداية وكأنه مرض تنفسي كلاسيكي يسبب الالتهاب الرئوي، تبين أنه أكثر تعقيدا بكثير.

الشكل الحاد من كوفيد - 19، الذي يظهر عادة بعد أسبوع من الأعراض الأولى، يبدو الآن أقرب إلى كونه من أمراض الأوعية الدموية والالتهابات، على الرغم من أن قلة من الأنسجة والأعضاء تكون محصنة من آثاره.

يمكن أن يصل الموت بعد فترة قريبة هي أسبوعين من بدء الأعراض أو بعد فترة ثمانية أسابيع. وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يحتاج نحو 20 في المائة من الأشخاص الذين يعانون الأعراض إلى العلاج في المستشفى. تشمل التأثيرات الأكثر اعتدالا فقدان القدرة على الشم والتذوق، وتقرح وتورم الجلد، والحمى والخمول. حتى هذه يمكن أن تستمر لعدة أسابيع، على الرغم من أن الفيروس النشط قد لا يكون موجودا.

ما معدل الوفيات؟ من الصعب إعطاء تقدير واقعي لنسبة الأشخاص المصابين بكوفيد - 19الذين يموتون بسبب المرض. إذا أخذت العدد الإجمالي للحالات المؤكدة (6.2 مليون حالة) والوفيات (370 ألف حالة) حول العالم، ستصل إلى "معدل موت إلى الحالات" مرتفع بشكل مخيف بنحو 6 في المائة.

الحالات المسجلة رسميا تستبعد الأعداد الأكبر بكثير من الذين أصيبوا بالعدوى، ولكن لم يتم اختبارهم لأن أعراضهم إما غير موجودة أو معتدلة. هذا الإجمالي غير معروف، ولكنه يمتد إلى عشرات الملايين من الناس حول العالم، وفقا للنماذج الرياضية بناء على الإحصائيات المتاحة.

"معدل الموت إلى الحالات" - نسبة المصابين الذين يموتون - يعتمدعلى الظروف المحلية، ولكنه يتراوح عادة بين 0.5 و 1 في المائة. دراسة أجرتها إمبيريال كوليدج لندن للوباء في الصين، توصلت إلى أن المعدل المذكور بنسبة 0.66 في المائة.

وقدر التحليل الذي أجري على الأبحاث نفسها من قبل علماء الأوبئة الأستراليين الذين جمعوا 25 دراسة حول العالم، أن المعدل كان 0.64 في المائة.

خطر وفاة الفرد يعتمد على مجموعة واسعة من العوامل، تتراوح من العمر والجنس إلى الحالات الصحية الموجودة سابقا مثل مرض السكري وأمراض القلب، وكذلك ظروف العدوى ونوعية الرعاية الطبية.

في إيطاليا 365 شخصا أو 1.1 في المائة، من بين 32448 شخصا تأكدت وفاتهم بسبب الفيروس حتى 4 حزيران (يونيو) الجاري، كانوا دون سن الخمسين، وفقا لوزارة الصحة.

توصلت دراسة أجريت على 20 ألف مريض بريطاني تم إدخالهم إلى المستشفى جراء كوفيد - 19، أن متوسط عمر الذين توفوا بسبب المرض كان 80 عاما. 89 في المائة من هؤلاء المرضى كانوا يعانون في الأصل أمراضا مزمنة خطيرة.

ما مدى سرعة انتشار الفيروس؟ يقيس رقم التكاثر المشهور الآن R متوسط عدد الحالات الجديدة الناتجة عن كل فرد مصاب.

على الرغم من أن R، رقم التكاثر الأساسي في السكان الذين ليس لديهم مناعة ولا تدابير احتواء، ربما كان أعلى من 3 في المراحل المبكرة من الوباء في أوروبا وأمريكا الشمالية، إلا أن التباعد الاجتماعي دفع R إلى أقل من 1 في معظم الدول. يقدر المستشارون العلميون لحكومة بريطانيا أنه يراوح حاليا بين 0.7 و0.9.

عندما يكون انتقال المرض منخفضا جدا، يمكن أن ينخفض الوباء بسرعة. أفضل مثال هو نيوزيلندا، التي قضت على الفيروس في غضون أسابيع قليلة من خلال الحفاظ على R أقل من 0.5.

ماذا عن ناشري المرض الفائقين؟ يناقش علماء الأوبئة بشكل متزايد معدلا آخر "معامل التشتت" k ، كعامل رئيس في انتقال كوفيد - 19. يقيس هذا الرقم مدى انتشار العدوى بشكل منتظم: يعني معدل k العالي اختلافا أقل بين الطريقة التي ينقل بها الأفراد الفيروس.

يقدَر أن معامل k لجائحة الإنفلونزا هو نحو 1، ولكن يعتقد أنه أدنى كثيرا بالنسبة لفيروس كورنا، ما يعني أن الانتقال غير متكافئ للغاية.

معظم الناس لا ينقلون العدوى بفيروس Sars-Cov-2 إلى أي شخص آخر، في حين أن بضعة أشخاص من ناشري المرض الفائقين قد ينقلونه إلى عشرات الأشخاص الآخرين.

تشير الأدلة الناشئة إلى أن بين 10في المائة و20 في المائة من حالات كوفيد - 19 تمثل 80 في المائة من حالات الانتقال.

اكتشفت الدول التي لديها أنظمة تتبع وتعقب جيدة بعض ناشري المرض الفائقين، بمن في ذلك شخص أصاب 73 شخصا في هونج كونج في آذار (مارس) الماضي، وشخص آخر أصاب أكثر من 50 شخصا في سيؤول الشهر الماضي.