تزايد انكشاف الجيش الأبيض أمام مخاطر الموجة الثانية

ديفيد أوليفر، استشاري طب الشيخوخة، يقارن فرق الأطباء الذين يدخلون عنابر كوفيد - 19، بـ"المجندين الشباب الخائفين" الذين يدخلون الحرب يوميا، خوفا من أن الحماية غير الكافية تجعلهم عرضة للفيروس.

موظفو خدمة الصحة الوطنية في الخط الأمامي لوباء فيروس كورونا في بريطانيا، يدفعون ثمنا ماديا وعاطفيا بدأ معظمهم الآن في حسابه.

ومع ذلك، في الوقت الذي يتفكرون فيه في تجارب الأشهر الثلاثة الماضية، يظهر خوف آخر: احتمال حدوث موجة ثانية من اختبار الفيروس تمتحن قوة عاملة مستنزفة للغاية للتعامل معها.

خدمة الصحة الوطنية في الأشهر الثلاثة الماضية خرجت في شكل أقوى بكثير مما كان يخشى كثير من الناس في البداية.

هناك عملية ضخمة لإنشاء مزيد من أسرة الرعاية الحرجة كانت تعني أن المستشفيات لن تتعرض لطوفان المرضى أبدا، كما حدث في أجزاء من إيطاليا وإسبانيا في ذروة الوباء.

ومع ذلك، فقد دفع المرضى ثمنا أيضا، مع تأخر كثير من العلاج الروتيني والفحص لضمان سعة كافية لمرضى الفيروس.

قالت جيسيكا بوتر، طبيبة العناية المركزة في إحدى المستشفيات في لندن، مستشهدة بأكثر فترة مجهدة في حياتها المهنية، إنه في الظروف العادية هي "ليست شخصا يشعر بالقلق على الإطلاق". مع تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا، ما يهدد بأن يطغى على إمكانيات خدمة الصحة الوطنية، أصيبت "بصداع مؤلم شبه دائم، كان خليطا من الجفاف والقلق". كانت أسوأ لحظاتها حين تضطر إلى التحدث إلى أحباء وأقارب المرضى عبر الهاتف أو عبر تطبيقات الفيديو، لتنقل إليهم أسوأ الأخبار من خلال الوسيط غير الشخصي للتكنولوجيا.

وقالت: "عند سماع الإجهاد في الطرف الآخر من الخط، من المؤلم عدم التمكن من الإمساك بيدهم، وإعطائهم المناديل الورقية ومعانقتهم" مشيرة إلى أن كثيرا من مهارات الاتصال التي اكتسبها الأطباء لمساعدة الأشخاص المفجوعين، مهارات غير لفظية. الضغط الذي عانته هي وزملاؤها تفاقم بسبب نقص القوة العاملة الموجود منذ فترة طويلة.

حتى قبل وقوع الوباء، كانت خدمة الصحة الوطنية تعاني ضغطا حادا في قدرتها، مع ما يقدر بنحو 100 ألف وظيفة شاغرة للموظفين السريريين. مع وصول بريطانيا إلى ذروتها من حالات الإصابة بالفيروس في نيسان (أبريل) الماضي، ارتفع حجم عبء الدكتور من نحو 12 مريضا في اليوم إلى ضعف هذا الرقم في بعض الأحيان.

أظهر استبيان للجمعية الطبية البريطانية أنه بحلول منتصف نيسان (أبريل) الماضي، أن نصف الأطباء البريطانيين يعانون الإرهاق الشديد أو الاكتئاب أو القلق.

وقال الدكتور أوليفر، الذي يعمل في مستشفى في بيركشاير، إن عنصر القلق الخاص كان كفاية معدات الحماية الشخصية.

وعندما دخل آذار (مارس) الماضي، كان يشعر بالثقة بأنه مدرع ضد الفيروس، بعد أن تم اختبار ملاءمته لمجموعة أدوات عالية الجودة مثل أقنعة التنفس FFP3.

في 7 آذار (مارس) الماضي، قضت الوكالة الصحية بأن العاملين في أجنحة كوفيد - 19 يحتاجون فقط إلى مآزر بلاستيكية وأقنعة جراحية وحماية للعين.

هذا، وفقا للدكتور أوليفر، جعل فريقه يشعر بأن "المجندين الشباب الخائفين يخوضون الحرب.عندما تلتقط مئزرا بلاستيكيا لا يغطي سوى نصف جذعك من اللفة، وضعف نسيجه يعني أنه يتمزق في يدك، فأنت خائف''.

هيلين باركر، مستشارة في طب الطوارئ والطب الحاد في شرقي لندن، كانت مسؤولة عن التدريب والاتصالات حول معدات الوقاية الشخصية في المستشفى الذي تعمل فيه، في الوقت الذي كانت فيه المبادئ التوجيهية الحكومية بشأن ما يجب أن يرتديه العاملون ومتى "تتغير يوميا، وأحيانا كل ساعة".

أثرت التعليمات والقيود المتغيرة في معنويات الفريق وثقتها كمدير. وقالت: "هذا يجعلك تفقد المصداقية عندما يقول الزملاء ’كيف يكون هذا جيدا بما يكفي بالأمس، ولكن ليس اليوم‘".

تراجعت حالات النقص في معدات الحماية الشخصية في الأسابيع الأخيرة، لكنها لا تزال كبيرة. أظهر استبيان أجرته الجمعية الطبية البريطانية تحسنا مطردا، ولكن حتى في نهاية أيار (مايو) الماضي، أفاد نحو 20 في المائة من الأطباء بعدم وجود أو عدم كفاية إمدادات حماية العين، حيث يواجه نحو 15 في المائة من العاملين نقصا في الكمامات والأثواب أو المآزر، و4 في المائة ليس لديهم قفازات كافية.

وفي الوقت الذي يحاول فيه الأطباء التفكر في التجارب التي مروا بها، فإن خطر عودة ظهور الفيروس ليس بعيدا عن أذهانهم.

قالت الدكتورة جوليا باترسون، طبيبة نفسية في خدمة الصحة الوطنية، التي تضم منتدياتها على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي 25 ألف عضو في بريطانيا: "أنا قلقة للغاية بشأن الصحة العقلية للأطباء".

وأضافت: "هناك بالتأكيد كثير من القلق بشأن ذروة ثانية محتملة. تحمل الأطباء الكثير، ولم يكن هناك سوى القليل من التوقف في الأشهر القليلة الماضية. ما أسمعه من الأطباء كثيرا أنهم يشعرون بانخفاض كبير في الروح المعنوية أو القلق".

قالت سهير النيل، المستشار في مستشفى تعليمي في لندن إن الأطباء السود والآسيويين ومن الأقليات العرقية شعروا بالضعف بشكل خاص - وما زالوا كذلك - لأن الأغلبية العظمى من الطاقم الطبي الذين ماتوا بسبب الفيروس في إنجلترا، كانوا من غير البيض.

توصل تقرير نشر الأسبوع الماضي إلى أن احتمال الوفاة بين أعضاء المجموعات المذكورة بسبب الفيروس ضعف احتمال وفاة نظرائهم من البيض.

قالت الدكتورة سهير: "هذا أوجد شعورا بالخوف، لأننا لم نكن نعرف سبب حدوث ذلك وما زلنا لا نفعل".

وقد اتصل بها الزملاء الحاليون والسابقون الذين يشعرون بالقلق، موضحين أنهم غير متأكدين من كيفية مخاطبة المديرين للحصول على الدعم الذي يحتاجون إليه.

وقالت: "كانوا قلقين للغاية بشأن ما إذا كان الاعتراض سيضعهم في وضع سيئ، ما يجعلهم هدفا". الأطباء ليسوا منشغلين ببساطة بالمخاوف من حدوث موجة ثانية من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ومن التحديات الأخرى التي يواجهها موظفو خدمة الصحة الوطنية التعامل مع ما تطلق عليه الدكتورة بوتر "آثار التعامل مع كوفيد" في الوقت الذي تزداد فيه مرة أخرى وتيرة الإجراءات التي تم تعليقها من أجل تحرير مساحات الأسرة لمرضى الفيروس. وقالت الدكتورة باترسون إن كثيرا من الأطباء والممرضات "يقولون إن هذا يعني أنهم لا يفكرون حتى في أخذ إجازة سنوية".

وقال الدكتور أوليفر، وهو مدير سريري وطني سابق في وزارة الصحة إن العبء المزدوج الذي يتألف من محاولة استئناف خدمات المستشفى العادية، مع القلق بشأن ذروة أخرى للفيروس يمكن أن يؤدي إلى إنهاك كثير من الأطباء: "مرحلة النشاط المكثف الأولى للتعامل مع حالة الطوارئ، انتهت الآن" حيث كان بعض الأطباء في مستشفياتهم يستريحون بين النوبات، في خيام أقيمت على ملعب الكريكيت في مدرسة قريبة.

عاش هو وزوجته بشكل منفصل في منزلهما خلال الأشهر القليلة الماضية، ويشغل كل منهما غرفة نوم مختلفة ويستخدمان أواني مختلفة لتقليل خطر انتقال العدوى.

وأضاف الدكتور أوليفر: "حل الإجهاد الآن، نعيش حياتنا في حلقة بين المستشفى والمنزل، مع عدم وجود أي تدريس أو اجتماعات أو شبكات، ولا أعتقد أن كثيرا من الأطباء لديهم الطاقة بأن يستمر هذا".