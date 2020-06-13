تراجع الالتزام بالقواعد الصحية في إيران إلى 20% .. والسلطة تهدد: الالتزام أو القيود

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم إن بلاده ستعيد فرض القيود لكبح زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إذا لم يتم الالتزام بالقواعد الصحية.

وشهدت إيران ارتفاعا حادا في عدد الحالات الجديدة المسجلة يوميا في الأسابيع الماضية بعد أن خففت تدريجيا إجراءات العزل العام منذ منتصف أبريل، وفقا لـ"رويترز".

وقال روحاني في خطاب بثه التلفزيون إن الالتزام بالبروتوكولات الصحية وصل إلى 80 في المائة قبل شهر لكنه تراجع الآن لنحو 20 في المائة. وألقى بمسؤولية ارتفاع عدد الحالات على مسافرين نقلوا العدوى لأقاليم كانت من قبل لا تشهد خطرا كبيرا من تفشي المرض.

وقالت وزارة الصحة اليوم إنها سجلت 2410 حالة إصابة جديدة بما رفع الإجمالي إلى 184955 إضافة إلى وفاة 71 مريضا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مما رفع إجمالي الوفيات إلى 8730.

وواجهت طهران مقاومة شديدة من غلاة المحافظين قبل أن تتمكن في النهاية من إغلاق المزارات الشيعية في منتصف مارس. وتسبب القرار في خروج مظاهرات اقتحمت خلالها حشود غاضبة مزار الإمام رضا في مشهد ومزار فاطمة في قم.

ويأتي زوار من أنحاء العالم لتلك المقاصد الشيعية في إيران مما قد يكون أحد الأسباب التي ساهمت في انتشار المرض في البداية.