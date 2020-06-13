بريطانيا تستعد لتقليص مسافة التباعد الاجتماعي لمتر واحد

تستعد الحكومة البريطانية لخفض مسافة التباعد الاجتماعي الإلزامية التي تبلغ حاليا مترين "في غضون أيام"، بحسب تقرير لصحيفة "تيليجراف".

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت، فإنه يتردد أن الحكومة البريطانية تُعد بيانا بعد أن نشرت المجموعة العلمية الاستشارية لحالات الطوارئ ورقة أمس الجمعة تحدد فيها إجراءات تضمن سلامة الأفراد بمسافة فاصلة تبلغ مترا واحدا، حسبما ذكرت الصحيفة بحسب مانشرت "الالمانية ".

ويتعرض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لضغط من المدارس وقطاع الضيافة لتخفيف قواعد التباعد الاجتماعي.

وتعتبر بريطانيا متفردة في هذا الإجراء في أوروبا، حيث اعتبرت العديد من الدول ومنظمة الصحة العالمية التباعد لمسافة متر واحد كافيا للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.