نيجيريا تتطلع على قرض بقيمة 5.3 مليار دولار من الصين

تتطلع الحكومة النيجرية إلى الحصول على موافقة نهائية من الصين على منحها قرضا بقيمة 5.3 مليار دولار بحلول أكتوبر المقبل لإنشاء خط سكك حديدية يربط بين مدينتي إبادان وكانو، حسبما أفادت تقارير إعلامية تليفزيونية نقلا عن وزير النقل روتيمي أمائيشي بحسب ما نشرت "الالمانية".

وبحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء، سيسهل الخط حركة نقل البضائع بين المناطق الجنوبية والشمالية في نيجيريا الواقعة غربي أفريقيا.

وتعيد أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا تأهيل شبكة السكك الحديدية لديها بتمويل صيني.

