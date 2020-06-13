المفوضية الأوروبية: يجب على إيطاليا إجراء إصلاحات اقتصادية طموحة ما بعد كورونا

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إيطاليا إلى إجراء "إصلاحات طموحة" لاقتصادها فيما تستعد لاستقبال مليارات اليوروهات من صندوق التعافي من الأوبئة التابع للتكتل.

وقالت في رسالة مصورة أمام مؤتمر في روما: "نحن الاتحاد الأوروبي نقترض للمرة الأولى من أطفالنا. وبالتالي يجب أن يصل استثمارنا اليوم إلى أطفالنا".

ويناقش المؤتمر المسمى " عموم الدول " كيف يمكن إعادة بناء إيطاليا عقب الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 34 ألف شخص ودمرت ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليوروبحسب ما نشرت "الالمانية" .

كانت فون دير لاين إلى جانب رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بين الضيوف الدوليين المشاركين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

من المتوقع أن تستمر المحادثات حتى الأسبوع المقبل حيث يشارك حملة الأسهم المحليون ،بما في ذلك النقابات والمجموعات التجارية ، مع السياسيين. ودعت فون دير لاين في كلمتها إلى تقليل الإجراءات البيروقراطية سيئة السمعة في إيطاليا ، وتشديد الإجراءات المتخذة ضد تأثير الجريمة المنظمة في القطاع الحكومي، بين أشياء أخرى. وشجبت أيضا قلة النساء والشباب بين الموظفين في البلاد

وبموجب خطة تعافي مقترحة من جانب المفوضية الأوروبية، يمكن لإيطاليا الحصول على منح وقروض بقيمة 173 مليار يورو (194 مليار دولار) رغم أن المفاوضات القاسية بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي مازالت جارية.

وقالت فون دير لاين: "نحن نستثمر لصياغة اقتصاد المستقبل و يجب أن نعمل على إصلاحات طموحة لضمان أن استثماراتنا تلبي احتياجات المواط