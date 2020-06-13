مطار برلين "براندنبورج" يتوقع خسائر بقيمة 157 مليون يورو في 2020

أظهرت بيانات مالية أن الشركة المشغلة لمطاري العاصمة الألمانية برلين كانت ستتكبد خسائر هذا العام حتى بدون التحدي الهائل الذي تشكله أزمة جائحة كورونا.

وبحسب "الألمانية" قبل الأزمة، كانت تتوقع شركة "مطار برلين براندنبورج" خسائر بقيمة 157 مليون يورو هذا العام، بزيادة قدرها 61 مليون يورو مقارنة بعام .2019

وجاء في الوثائق المالية التي صدرت في وقت متأخر من أمس: "بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، من المتوقع الآن حدوث خسارة صافية أعلى".

وقالت الشركة إنها غير قادرة حاليا على تقديم تقدير جديد وموثوق لخسائر هذا العام. وبدلا من استقبال أقل من 36 مليون مسافر كما فعلت العام الماضي، تتوقع الشركة الآن استقبال 10 ملايين مسافر على أفضل تقدير هذا العام.

وتتوقع الشركة أن تظل سيولتها قوية خلال الربع الأول من عام 2021، لكن في حال ضخ رأسمال من الولايتين المالكتين لها كما هو مخطط.

وتمتلك ولايتا برلين وبراندنبورج الشركة إلى حد كبير. وتخطط الولايتان لدعم الشركة بأموال إضافية بقيمة 300 مليون يورو للحد من آثار أزمة الجائحة.

وتدير الشركة حاليا مطار تيجل، شمال غرب برلين، ومطار شونفيلد الأصغر مساحة، جنوب شرق العاصمة.

من المقرر أن يتم دمج حركة النقل الجوي في مطار برلين براندنبورج الجديد القريب من شونيفيلد في أكتوبر المقبل، بعد أن تأخر افتتاحه سنوات طويلة.